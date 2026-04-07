Al menos un muerto en un atentado con fusiles de asalto ante el consulado israelí de Estambul

La policía turca ha abatido este martes al mediodía un asaltante —y ha capturado otros dos, gravemente heridos— después de que los hombres intentasen atentar contra el consulado israelí en Estambul, la gran metrópolis turca.

El consulado, custodiado por la policía turca desde hace años, está vacío desde que la misión israelí retirara su personal diplomático a finales de 2024, ante la escalada de tensiones con el gobierno del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a causa de la invasión israelí de la Franja de Gaza.

Los atacantes del lugar, según filtraciones a la prensa turca, han llegado al lugar armados con fusiles de asalto y vestidos de camuflaje. Los asaltantes han abierto fuego entonces contra la policía en el lugar: a partir de entonces han habido varios minutos de intercambio de fuego entre los agentes de seguridad y los asaltantes.

Dos policías han resultado heridos, y según el gobierno turco no han habido muertos a parte de uno de los asaltantes. El ataque y posterior tiroteo han ocurrido a las 12 del mediodía, hora local, en un lugar lleno de oficinas y trabajadores en el centro de Estambul.

"Dos policías han resultado heridos levemente. Hemos capturado dos terroristas heridos. Quiero felicitar a todos los equipos. Este ataque de gran envergadura ha sido parado gracias a los esfuerzos de nuestros equipos de seguridad. Pero el ataque huele a provocación. El asalto ha sido hecho por tres personas, que llegaron al lugar en coche", ha declarado el gobernador de Estambul, Davut Gül.

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"Hemos identificado los terroristas. Los individuos llegaron a Estambul en un coche de alquiler, y uno de ellos está vinculado a una organización que usa la violencia en nombre de la religión. Otro de los dos terroristas, que eran hermanos, tiene antecedentes por drogas", ha dicho el ministro del Interior turco, Mustafa Çiftçi, dando a entender vínculos de los asaltantes con el Estado Islámico (EI) o Al Qaeda.