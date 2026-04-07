El mundo da la espalda a Estados Unidos: Trump se queda solo con Netanyahu en su guerra contra Irán

Estados Unidos se ha quedado solo con Israel en su guerra contra Irán. Es la primera vez que ningún país europeo, americano o asiático sigue a Washington en una de sus grandes aventuras bélicas.

George Bush padre reunió para la primera guerra del Golfo (1990-1991) una coalición internacional de 34 países para expulsar a Irak de Kuwait. Le acompañaron, entre otros, el Reino Unido, Francia, Arabia Saudí o Egipto.

En Kosovo (1999), el apoyo fue sobre todo occidental y articulado dentro de la OTAN. Los grandes países europeos, como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España, estaban entre los miembros de la KFOR que puso freno a las matanzas del régimen yugoslavo.

En 2001, tras los ataques de Al Qaeda del 11 de septiembre contra Estados Unidos, la OTAN activó por primera vez en su historia el artículo 5 de defensa mutua. Los aliados y otros socios desplegaron fuerzas contra Afganistán, porque el régimen de los talibanes había albergado y protegido a Osama bin Laden, el cerebro de los atentados. Estuvieron junto a Estados Unidos durante dos décadas y perdieron centenares de soldados en la guerra.

LA HAYA, 25/06/2025. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a otros dirigentes de países miembros de la OTAN, el pasado junio. / J.J. Guillén / EFE

La invasión de Irak en 2003 fue más controvertida y la alianza, más reducida. Los socios más visibles fueron el Reino Unido, Australia, Polonia y, en el plano político, España.

La coalición contra el grupo terrorista Estado Islámico, formada en 2014, reunió a más de 90 países.

Alianza rota con Estados Unidos

Trump ha roto ese patrón de apoyo mutuo con el lanzamiento de una guerra de bombardeos contra Irán. No avisó a sus socios de un ataque definido como preventivo y en medio de unas negociaciones. Cinco semanas después, y tras las dudas iniciales de algunos países como Alemania, queda claro que ninguna otra capital va a atender por el momento la invitación de Washington a unirse el conflicto, siquiera para reabrir el estrecho de Ormuz, un paso marítimo clave cuyo cierre amenaza la economía global con una crisis de gran calibre.

España cerró su espacio aéreo y vetó el uso de las bases conjuntas de Rota y Morón a los aviones estadounidenses. Francia no autorizó el uso de sus bases para ataques sobre Irán e Italia negó el uso de la base siciliana de Sigonella. El Reino Unido, por su parte, sí aceptó el uso de bases británicas para fines defensivos limitados contra misiles iraníes, pero se negó a participar en los ataques iniciales ofensivos. Este martes ha anunciado que prohíbe el uso de sus bases para los ataques estadounidenses contra las infraestructuras civiles, como puentes y centrales eléctricas, con los que Trump amenaza si el régimen de los ayatolás no se pliega a sus demandas, pasado el ultimátum de las dos de la madrugada de este miércoles.

Teherán, 7 de abril de 2026.- Ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán / ATTA KENARE / AFP

Japón dijo que no tenía planes de mandar buques de escolta; Australia afirmó directamente que no enviaría ningún barco; y Corea del Sur evitó comprometerse y dejó cualquier decisión para una revisión posterior.

Decepción de Trump con sus aliados

Trump ha respondido a esos rechazos con amenazas y descalificaciones públicas. Se muestra al mismo tiempo irritado por que sus aliados no hayan ido en su ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz, y despreciativo con el poderío militar de los europeos. La mayor inquina la muestra contra el Reino Unido. Este mismo lunes se ha mofado de los dos portaviones que tiene el país británico, que considera que son viejos e inservibles comparados con los buques de última generación estadounidenses.

Sin embargo, los europeos sí tienen capacidades militares que vendrían bien en una coalición internacional. Disponen de un gran número de barcos dragaminas con los que Estados Unidos no cuenta. Son claves si Irán cumple con su amenaza de minar la estrecha vía de agua por la que pasan, normalmente, unos 150 cargueros diarios. También tienen los europeos una gran cantidad de fragatas, útiles para una futura escolta de esos cargueros por el estrecho de Ormuz.

El tono del republicano ha sido muy duro contra sus socios. A España la ha amenazado con "cortar todo el comercio". De Keir Starmer se ríe continuamente. "Este no es Winston Churchill", ha dicho. Se ha burlado de Emmanuel Macron diciendo que su esposa le pega fuerte, en referencia a un manotazo en la cara que recibió el presidente francés antes de bajar del avión oficial. Francia es "muy poco útil" y Trump advierte de que Estados Unidos se "lo recordará". También ha señalado expresamente a varios socios asiáticos y del Pacífico: "Corea del Sur no nos ayudó", "Australia no nos ayudó" y "Japón" tampoco, ligando ese reproche a la presencia de decenas de miles de soldados estadounidenses en los dos países asiáticos tras la guerra de las dos Coreas.

Hay en las cancillerías europeas temor a que Washington use esta situación como excusa para poner fin al reducido apoyo a Ucrania contra la invasión rusa. O a que, de facto, aproveche para dinamitar la OTAN. Tanto Trump como su secretario de Estado, Marco Rubio, han argumentado que de qué sirve la Alianza si no les ayudan cuando se les necesita. Esto pondría fin a ocho décadas de protección mutua a ambos lados del Atlántico, en lo que ha llegado a ser una alianza de 32 países.

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La imagen que queda es la de una coalición occidental fracturada y una ruptura política entre Washington y varios de sus socios tradicionales sobre hasta dónde acompañar una guerra lanzada sin consenso previo.