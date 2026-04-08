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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump da otras dos semanas a Irán para reabrir Ormuz y anuncia un alto el fuego bilateral

Irán anuncia negociaciones de paz con EEUU en Islamabad a partir del 10 de abril

Irán asegura que frustró el intento de rescate del piloto y derribó cuatro aeronaves de EEUU

Irán asegura que frustró el intento de rescate del piloto y derribó cuatro aeronaves de EEUU

Javier Vendrell Camacho

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

A escasas horas del cumplimiento dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha dado a Irán dos semanas para reabrir Ormuz. Ambas partes se han comprometido de momento a un alto el fuego durante este periodo de tiempo. Irán anuncia negociaciones de paz con EEUU en Islamabad a partir del 10 de abril.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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