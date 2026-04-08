Alto el fuego
Los 10 puntos del plan de paz que negociarán Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra
La propuesta que abordarán ambos países tras el alto el fuego incluye el compromiso iraní de no fabricar armas nucleares y el levantamiento de todas las sanciones en su contra
Redacción
Un compromiso de Irán de no fabricar armas nucleares, el levantamiento de todas las sanciones en su contra y la creación de un fondo para compensar los daños sufridos figuran entre los 10 puntos del plan presentado por Teherán para negociar con Estados Unidos el fin de la guerra. Al anunciar este miércoles un alto el fuego de dos semanas y la reapertura temporal del estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz "definitivo" con Irán se encuentra en "una etapa muy avanzada".
Las negociaciones para lograrlo se desarrollarán en Islamabad, la capital de Pakistán, y se basarán en esos 10 puntos, que incluyen muchas de las demandas iraníes previas a la guerra lanzada hace 40 días por Estados Unidos e Israel.
Estos son los 10 puntos del plan presentado por Irán:
1. Cese total de cualquier agresión contra Irán y los grupos de resistencia aliados.
2. Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región, prohibición de cualquier ataque desde bases contra Irán y abstención de adoptar despliegues militares ofensivos.
3. Tránsito diario limitado de buques por el estrecho de Ormuz durante dos semanas, bajo un protocolo de paso seguro supervisado y regulado por Irán.
4. Levantamiento de todas las sanciones primarias, secundarias y de las impuestas por la ONU contra Irán.
5. Compensación de los daños sufridos por Irán mediante la creación de un fondo de inversión y financiero.
6. Compromiso de Irán de no fabricar armas nucleares.
7. Reconocimiento por parte de Estados Unidos del derecho de Irán a enriquecer uranio y negociación sobre el nivel de enriquecimiento.
8. Aceptación por parte de Irán de negociar acuerdos de paz bilaterales y multilaterales con países de la región en función de sus intereses.
9. Extensión del principio de no agresión a todos los actores que hayan agredido a los grupos de resistencia.
10. Finalización de todas las resoluciones de la Junta de Gobernadores (del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA) y del Consejo de Seguridad (de la ONU), y aprobación de todos los compromisos en una resolución oficial de la ONU.
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