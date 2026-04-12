Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Pakistán da por concluidas las negociaciones y pide a EEUU e Irán que siga el alto el fuego

Estados Unidos aguarda respuesta de Irán a una propuesta de "entendimiento" tras concluir sin un acuerdo la primera ronda en la negociación de paz en Islabamad por la negativa de Teherán a cejar en sus esfuerzos nucleares, de acuerdo con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que ha abandonado el país.

Mientras, Israel continúa su campaña de bombardeos contra el sur del Líbano a la espera de que el martes se inicien en Washington negociaciones directas entre ambos países sin la participación de Hizbulá.

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El futuro del alto el fuego La mediadora Pakistán dio por concluidas este domingo las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán que comenzaron ayer en Islamabad, y pidió a las partes en conflicto que sigan cumpliendo con su compromiso con el alto el fuego alcanzado el pasado miércoles. "Esperamos que ambas partes mantengan un espíritu positivo para lograr una paz duradera y la prosperidad para toda la región y más allá. Es imperativo que las partes sigan cumpliendo su compromiso con el alto el fuego", dijo el ministro de Asuntos Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, en un comunicado.

Sin acuerdo El vicepresidente estadounidense, J.D.Vance, aseguró este domingo que no han llegado a un acuerdo con Irán en las negociaciones de paz de Islamabad, pese a haber estado 21 horas intentando alcanzar un consenso, aunque se va de la capital paquistaní con una "última" oferta, la de un "método de entendimiento". "Hemos mantenido varias conversaciones sustanciales con los iraníes. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo. Y creo que eso es mucho peor para Irán que para Estados Unidos. Así que volvemos a lo mismo: Estados Unidos no ha llegado a un acuerdo, hemos dejado muy claras nuestras líneas rojas, en qué aspectos estamos dispuestos a ceder y en cuáles no, y lo hemos dejado lo más claro posible, pero ellos han optado por no aceptar nuestros términos", afirmó Vance en una comparecencia ante los medios.

Trump dice que EE.UU. ganó a Irán pase lo que pase en las negociaciones en Pakistán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que su país ya ganó a Irán pase lo que pase en las negociaciones de paz que comenzaron en Pakistán, y declaró que no le importa si se llega a un acuerdo o no. "Han estado reunidos durante muchas horas. Veremos qué pasa. Independientemente, nosotros ganamos", declaró el republicano a la prensa en la Casa Blanca antes de volar hacia Florida. "Tal vez lleguen a un acuerdo, tal vez no, no importa. Desde el punto de vista de Estados Unidos, ganamos", insistió el mandatario.

Exteriores rechaza las acusaciones "insidiosas" de ansisemitismo de Israel a España El Ministerio de Asuntos Exteriores ha rechazado este sábado las acusaciones de antisemitismo de Israel a España después de que se haya convocado a la encargada de negocios española en Israel para recibir una reprimenda por la quema de un muñeco del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en unas fiestas en Málaga. Fuentes del ministerio que dirige por José Manuel Albares han afirmado a EFE que el Gobierno está "comprometido" con la lucha contra el antisemitismo y cualquier forma de odio o discriminación "sin excepciones".

Netanyahu, mientras EE.UU. e Irán negocian un acuerdo de paz: "La campaña no ha terminado" El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este sábado que "la campaña aún no ha terminado" en una comparecencia en la que abordó la guerra en Oriente Medio, emitida cuando Estados Unidos e Irán negocian un acuerdo de paz en Islamabad. El primer ministro israelí afirmó que, sin embargo, Israel ha conseguido "logros históricos" frente a Irán, pero que tiene "más que hacer" ante la República Islámica y sus milicias aliadas en la región. Netanyahu aseguró que el país ha ido a la guerra porque Irán estaba "muy cerca de conseguir el arma nuclear", algo que ya afirmó cuando Israel inició la escalada de doce días de junio de 2025, y defendió haber conseguido evitarlo a través de estas dos campañas militares.

Más de 5.000 asistentes en Israel a las primera protestas contra la guerra En torno a 5.000 personas se manifestaron en Tel Aviv y otros cientos en el resto de Israel contra la continuación de la guerra regional, mientras el país continúa bombardeando el Líbano, según el cálculo de la organización pacifista Standing Together. Las manifestaciones, celebradas al menos 16 lugares de Israel, entre ellos Tel Aviv y Jerusalén (centro) o Haifa (norte), son las primeras celebradas desde que comenzó el alto el fuego con Irán y se rebajaran en el país las restricciones a las reuniones derivadas de la guerra.

Más de 2.000 personas han muerto por ataques de Israel en el Líbano desde el 2 de marzo Más de 2.000 personas han muerto y otras más de 6.400 han resultado heridas por los ataques de Israel sobre el Líbano desde el pasado 2 de marzo, cuando el Estado judío inició su ofensiva contra el país mediterráneo en el marco de la guerra de Irán, informaron este sábado las autoridades libanesas.

Irán y EE. UU. concluyen con "optimismo" la primera fase de sus negociaciones en Islamabad Irán y Estados Unidos concluyeron este sábado en Islamabad la primera fase de sus negociaciones directas con señales de "optimismo" y el intercambio de las primeras actas de acuerdo, según informaron a EFE fuentes diplomáticas. "La primera fase de las negociaciones ha concluido y ahora las delegaciones se encuentran intercambiando las actas. Ambas partes se muestran optimistas sobre el resultado de las conversaciones", confirmó una fuente diplomática iraní bajo condición de anonimato.

Estados Unidos inicia una operación para retirar minas iraníes en el estrecho de Ormuz Dos destructores de la Armada estadounidense iniciaron este sábado una operación para "establecer las condiciones" para retirar las minas colocadas por Irán en el estrecho de Ormuz, anunció el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom). Los buques USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy transitaron por el estrecho y el golfo Pérsico "como parte de una misión más amplia para garantizar que esté completamente libre de minas marinas" arrojadas por la Guardia Revolucionaria iraní, indicó el Centcom en un comunicado.