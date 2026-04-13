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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán advierte que si los puertos iraníes son amenazados no habrá seguridad para nadie

Teherán asegura que la situación en el estrecho de Ormuz no cambiará si Washington no acepta un "acuerdo razonable"

EEUU se va de las negociaciones en Islamabad sin haber llegado a un acuerdo con Irán

EEUU se va de las negociaciones en Islamabad sin haber llegado a un acuerdo con Irán

Javier Vendrell Camacho

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados Unidos aguarda respuesta de Irán a una propuesta de "entendimiento" tras concluir sin un acuerdo la primera ronda en la negociación de paz en Islabamad por la negativa de Teherán a cejar en sus esfuerzos nucleares, de acuerdo con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que ha abandonado el país.

Mientras, Israel continúa su campaña de bombardeos contra el sur del Líbano a la espera de que el martes se inicien en Washington negociaciones directas entre ambos países sin la participación de Hizbulá.

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Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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