Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán advierte que si los puertos iraníes son amenazados no habrá seguridad para nadie

Merz critica la falta de preparación del diálogo entre EEUU e Irán en Islamabad

El canciller alemán, Friedrich Merz, criticó este lunes la falta de preparación de las negociaciones que tuvieron lugar el fin de semana en Islamabad, después de que las conversaciones en la capital de Pakistán concluyeran sin un acuerdo para poner fin al conflicto. "No me sorprendió la decisión de interrumpir las conversaciones en Islamabad. Desde el principio no tuve la impresión de que realmente estuvieran bien preparadas y, por lo tanto, esto se convertirá ahora en un proceso más largo", señaló en una rueda de prensa en la que anunció medidas adicionales para paliar el impacto del aumento del precio del combustible en los bolsillos de los alemanes.

"Esto seguirá siendo un proceso prolongado, y sentiremos las consecuencias de esta guerra durante mucho tiempo, incluso cuando haya terminado", advirtió, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que su país bloqueará el estrecho de Ormuz, por donde pasaba antes de la guerra lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero el 20 % del petróleo mundial.