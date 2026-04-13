Trump asegura que Irán le ha llamado esta mañana: "Tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que su Administración ha recibido esta mañana una llamada "de la otra parte", en referencia a Irán, y ha afirmado que Teherán "tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo". Lo ha dicho ante los periodistas en la Casa Blanca, en un momento de máxima tensión entre ambos países.

Las declaraciones llegan menos de tres horas después de que Washington impusiera un bloqueo naval sobre puertos iraníes y tras un fin de semana de negociaciones maratonianas en Pakistán que terminaron sin pacto. Pese a ese fracaso, Trump ha insistido en que aún ve margen para cerrar un entendimiento.

El pulso por el programa nuclear

Según el mandatario, el principal escollo de las conversaciones con Teherán sigue siendo el programa nuclear iraní. "Acordamos muchas cosas, pero ellos no aceptaron eso, y creo que acabarán aceptándolo. Estoy casi seguro. De hecho, estoy seguro. Si no lo aceptan, no habrá acuerdo. No habrá nunca un acuerdo", ha afirmado.

Trump ha vuelto a marcar una línea roja que ya había repetido en los últimos días: Irán no puede tener un arma nuclear. Esa exigencia, según sus palabras, es la condición indispensable para cualquier salida negociada al conflicto. Además, ha señalado que otra de las prioridades de Washington es recuperar el uranio enriquecido que sigue en manos iraníes. "Vamos a recuperar ese material. Lo recuperaremos. O nos lo devuelven ellos o lo cogeremos", ha dicho ante la prensa, elevando todavía más el tono de sus advertencias.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa frente al Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington DC, el 13 de abril de 2026 / BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Amenazas si fracasa la tregua

El presidente estadounidense ha amenazado a Irán de las consecuencias si no se alcanza un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra antes de que expire el actual alto el fuego. Preguntado por si mantenía su amenaza de que "una civilización entera morirá" si la tregua de dos semanas termina sin pacto, Trump ha evitado repetir literalmente esa frase, pero no ha rebajado la presión: "No quiero comentar eso, pero no será agradable para ellos. Digámoslo así".

La semana pasada, apenas unas horas antes de que venciera su propio ultimátum, Trump anunció que había pactado una tregua de dos semanas con Irán. Sin embargo, el fin de semana las conversaciones de paz celebradas en Pakistán volvieron a encallar. El vicepresidente JD Vance aseguró entonces que Irán no estaba dispuesto a comprometerse a renunciar al arma nuclear.

Antes de esa pausa en los combates, Trump ya había amenazado con destruir las centrales eléctricas iraníes y había llegado a afirmar que le "da igual" que ambas partes logren o no un acuerdo. El contraste con su tono de este lunes, más centrado en la posibilidad de un pacto, refleja el equilibrio inestable de una crisis que sigue abierta.

Apoyos al bloqueo de puertos iraníes

Trump también ha revelado que "otros países" se han ofrecido a colaborar con EEUU con su bloqueo de los puertos iraníes, aunque ha evitado precisar cuáles. "No necesitamos a otros países, sinceramente. Pero han ofrecido sus servicios", ha explicado. El presidente ha añadido que probablemente será mañana cuando Washington haga público qué países han planteado sumarse a esa operación.

Trump admitió que no ha hablado con Xi Jinping, pero que el líder chino desea que la guerra en Irán llegue a su fin. “Tenemos una relación muy buena con China”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca. Xi “desearía que” la guerra llegara a su fin, añadió el presidente. De momento, la Casa Blanca mantiene la presión militar y diplomática sobre Teherán mientras deja la puerta abierta a un acuerdo que, según Trump, Irán desea "muy intensamente".