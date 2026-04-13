La UE prepara medidas tras gastar 22.000 millones extra en energía en 44 días de guerra en Irán

La Comisión Europea presentará en este mes de abril medidas para hacer frente al impacto económico de la guerra en Oriente Medio, que ya le ha costado a la UE 22.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles en 44 días, anunció este lunes la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen.

La UE ha gastado 22.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles en 44 días de conflicto "sin una sola molécula de energía adicional", dijo Von der Leyen ante la prensa.

"Esto muestra el enorme impacto que la guerra tiene en nuestra economía. Incluso aunque las hostilidades cesen inmediatamente, las disrupciones de energía en el Golfo persistirán por algún tiempo", agregó la presidenta del Ejecutivo comunitario.

Bruselas presentará el grueso de esas propuestas el miércoles de la semana que viene, antes de que los líderes los Estados miembros se reúnan el jueves 23 y viernes 24 en una cumbre informal en Chipre.

Compras conjuntas

Entre esas medidas, Bruselas propondrá fomentar una "coordinación robusta" entre los Veintisiete tanto fomentando las compras conjuntas de gas como coordinando el llenado de los almacenes para el próximo invierno de forma que los Estados miembros no "vayan al mercado a la vez y compitan entre sí".

"Hemos aprendido que en cualquier crisis, la unidad es nuestra fuerza", agregó Von der Leyen, quien defendió también una liberación coordinada de reservas de petróleo si fuera necesario.

Bruselas también propondrá a los Veintisiete orientaciones para que las medidas "concretas, rápidas y temporales" que adopten las capitales para hacer frente al alza de los combustibles "no impacten el mercado interno".

Más allá de las medidas inmediatas, entre las que Bruselas también planteará este mismo mes relajar las reglas de ayudas de Estado, Von der Leyen esbozó ideas como reducir la demanda energética con iniciativas sobre renovación de edificios y de equipos industriales, que se harán públicas la próxima semana.

Estrategia de descarbonización

La democristiana alemana recordó que la Comisión ya propuso la pasada semana un ajuste técnico del sistema ETS de comercio de emisiones de CO2, al que seguirá pronto otra ronda de retoques antes de afrontar una revisión completa del mercado de CO2 en julio, como prevé la normativa.

Bruselas también enviará en mayo un documentos a los Veintisiete con sugerencias sobre cómo rebajar impuestos y peajes para abaratar la factura eléctrica y seguirá impulsando el despliegue de más capacidad de generación de renovables y nuclear.

"Es la segunda crisis de combustibles fósiles en pocos años (...). Pagamos un precio muy alto por nuestra sobredependencia en los combustibles fósiles", subrayó Von der Leyen, quien agregó que la estrategia de descarbonización de la UE "no sólo se ha confirmado en los últimos años, sino que crece en importancia día tras día".

Por eso, la alemana llamó a seguir apostando por las fuentes "domésticas, asequibles y seguras" como las renovables y la nuclear, que aportan "independencia, previsibilidad y seguridad energética".

Electrificación

"La única forma de salir de la dependencia fósil es modernizarse, cambiando a la generación eléctrica a renovables y nuclear y, por supuesto, por electrificar la economía tan rápido como se pueda", por lo que llamó al Consejo y al Parlamento a acordar antes del verano la legislación en trámites del Paquete de Redes para aumentar el almacenamiento, la flexibilidad y acelerar las conexiones a la red.

La presidenta de la Comisión Europea añadió que la UE está por detrás de Estados Unidos y de China en electrificación y avanzó que la Comisión presentará una estrategia de electrificación antes del verano, que incluirá un nuevo y ambicioso objetivo de electrificación" porque "sólo lo que se mide se hace", apostilló.

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Por último, Von der Leyen anunció que la Comisión Europea organizará próximamente una conferencia de inversión para movilizar capital privado en la electrificación del sistema productivo, incluidos los pequeños reactores modulares (SMR) de energía nuclear, que definió como "una tecnología muy prometedora" en la que ya invierten Estados Unidos, China, Canadá o Corea del Sur.