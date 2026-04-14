TURQUÍA
Al menos 16 heridos en un tiroteo indiscriminado en una escuela de secundaria turca
El autor, que era un antiguo alumno del colegio, ha abierto fuego icon una escopeta antes de suicidarse en el distrito de Siverek
EFE
Un exalumno de secundaria hirió al menos a 16 personas -15 estudiantes y un profesor- al abrir fuego indiscriminadamente con una escopeta antes de suicidarse en un colegio del distrito de Siverek, en la provincia turca de Şanliurfa (sureste de Turquía).
Todos los heridos fueron hospitalizados y uno de ellos, el profesor, se encuentra en estado crítico, informó el gobernador de Sanliurfa, Hasan Sildak, en declaraciones a la prensa delante del centro de educación secundaria.
Precisó que el agresor, nacido en 2007, era un antiguo alumno del colegio, un instituto técnico de Anatolia y no accedió a los intentos de las autoridades de convencerlo para que se entregara.
El diario Hürriyet había informado de que se había atrincherado en el colegio.
“La policía acorraló al atacante dentro de la escuela", explicó Sildak en declaraciones a la televisión.
Pero el joven "no se rindió" y finalmente "se disparó a sí mismo con la misma escopeta, muriendo en el acto", añadió.
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