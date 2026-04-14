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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia y Ucrania anuncian el intercambio de 350 prisioneros de guerra
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
La Comisión de DDHH pide trasladar a Corea del Sur a los soldados norcoreanos en Ucrania
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea del Sur dijo este martes que pedirá al Gobierno que facilite el traslado al país asiático de dos soldados norcoreanos capturados por Ucrania en la guerra contra Rusia, una medida que introduce presión a la postura de reconciliación intercoreana de Seúl. La comisión decidió en su pleno del lunes "expresar su opinión" ante el primer ministro y el ministro de Exteriores para que Seúl respalde la entrada de los militares en Corea del Sur u otros países, y se evite una repatriación forzosa, dijo a EFE el equipo de la comisión encargado de asuntos de DD.HH en Corea del Norte. Una "opinión" de la comisión se considera una forma de solicitud más firme que una "recomendación".
El Ejército ucraniano confirma un avance ruso en la región fronteriza de Sumi
El jefe de las Fuerzas Conjuntas del Ejército ucraniano, Víktor Tregúbov, ha confirmado el avance de las tropas enemigas en las últimas horas en una zona de la región fronteriza de Sumi, donde el Kremlin busca crear una zona tampón que aleje a las fuerzas ucranianas de su territorio. “Por lo que respecta a Miropilske, sí, ha habido avances” en esa zona de la región del noreste de Ucrania, fronteriza con Rusia, declaró el militar ucraniano a la agencia pública de noticias de su país, Ukrinform. Tregúbov dijo también que se están produciendo combates en la localidad de Marine, también en el lado ucraniano de la frontera con Rusia que el Kremlin quiere tomar en la región de Sumi.
Rusia acusa a Ucrania de matar a dos personas en ataques perpetrados durante la tregua por la Pascua ortodoxa
Las autoridades de Rusia han acusado este martes a Ucrania de matar a dos personas en ataques perpetrados durante la tregua del fin de semana con motivo de la Pascua Ortodoxa, un periodo en el que Kiev habría violado el alto el fuego más de 6.500 veces, sin que Kiev haya respondido por ahora a estas afirmaciones desde Moscú. El embajador en misión especial del Ministerio de Exteriores Ruso, Rodion Miroshnik, ha indicado en declaraciones concedidas a la agencia rusa de noticias TASS que "dos civiles murieron y seis resultaron heridos en Zaporiyia --una provincia ucraniana parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022-- por ataques con drones". Así, ha indicado que las tropas ucranianas violaron el alto el fuego temporal un total de 6.558 veces, si bien ha resaltado que el acuerdo "ayudó a reducir la intensidad de los ataques, a aminorar el número de incidentes trágicos con heridos o muertos y a bloquear las provocaciones de falsa bandera de Ucrania contra fieles ortodoxos".
La armamentística rusa Rostec prueba un sistema para operar diez drones al unísono
La corporación armamentística rusa Rostec probó un sistema de control automático de grupos de drones de asalto que permite a los ingenieros compartir datos de inteligencia y decidir automáticamente qué objetivos atacar, además de operar hasta diez drones al unísono. "Rostec probó una tecnología de uso grupal de drones de asalto", señaló este martes la corporación en su canal de Telegram. Según la compañía armamentista, "los equipos, creados sobre la base de drones Supercam, pueden intercambiar información sobre los objetivos en régimen automático", para lo cual fueron perfeccionados sus sistemas de intercambio de datos. "El nuevo sistema ya superó las pruebas previas en el polígono. Los artefactos impactaron una serie de dianas exitosamente", añadió.
Al menos una civil rusa muerta en un ataque de drones ucranianos contra la región de Lípetsk
Una civil rusa murió hoy y otras cinco personas resultaron heridas tras un ataque ucraniano contra la ciudad rusa de Yelets, ubicada en la sureña región de Lípetsk, 360 kilómetros al sur de Moscú, según informó su gobernador local, Ígor Artamónov. "Yelets fue víctima de un ataque de drones. Lamentablemente hay víctimas. En un edificio de la calle Cherokmánov murió una mujer. Expreso mis sinceras condolencias a sus familiares y allegados", escribió en su cuenta de MAX, el Telegram ruso. Según Artamónov, "otras cinco personas resultaron heridas, cuatro de ellas fueron hospitalizadas". "Todos reciben la atención médica necesaria", indicó.
Péter Magyar planea mejorar las deterioradas relaciones de Hungría con la UE y con Ucrania
El futuro primer ministro de Hungría, el conservador Péter Magyar, avanzó este lunes que quiere una transición "corta y rápida" para empezar a desmontar lo que llamó "régimen mafioso" creado por el ultranacionalista Viktor Orbán en los 16 años que ha gobernado con mayorías absolutas. Además, respecto al enfoque de su política internacional, Magyar adelantó en un encuentro con los medios que planea mejorar las deterioradas relaciones de Hungría con la UE y con Ucrania y devolver al país a la Corte Penal Internacional (CPI), de la que Orbán la sacó en apoyo del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien ese tribunal acusa de crímenes de guerra en Gaza.
Margarita Robles reitera el apoyo de España a Ucrania con mil millones, drones y defensa antiaérea
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reiterado este lunes a su homólogo ucraniano, Mykhailo Fedorov, el apoyo de España a su país, que seguirá como demuestran los 1.000 millones de euros que se aportarán en 2026 en asistencia militar, con medios de defensa antiaérea y drones, entre otro material. Robles ha mantenido una videoconferencia con el ministro de Defensa de Ucrania, en la que ambos han repasado la evolución del apoyo español a Ucrania y las principales líneas de cooperación para los próximos meses, según subraya Defensa en un comunicado.
Zelenski reivindica la "pericia militar ucraniana" en la crisis del Golfo
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado este lunes que Irak ha solicitado colaborar en materia de seguridad con su país después de que ya lo hayan hecho otros muchos países de Oriente Próximo y el Golfo, en plena guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido atacando las instalaciones y los intereses que Washington tiene desperdigados por la región.
"Es fundamental que se reconozca la pericia militar ucraniana y que la experiencia en combate de nuestros soldados se convierta en un pilar fundamental de la protección de nuestros aliados", ha remarcado tras reunirse con el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov.
Finlandia confirma que un cuarto dron con explosivos hallado en un bosque es ucraniano
La Policía finlandesa confirmó este lunes que el dron con explosivos localizado el pasado sábado en un bosque del municipio de Iitti (sureste del país) era ucraniano, al igual que los otros tres localizados en marzo en la misma región, y señaló que es posible que aparezcan restos de más drones. La Policía sospecha que este último aparato no tripulado, cuya carga explosiva fue detonada de forma controlada, se estrelló en las mismas fechas que los tres drones anteriores y que todos ellos se adentraron en territorio finlandés debido a interferencias rusas en las señales GPS. "En este momento, todo indica claramente que se trata del mismo conjunto de drones que los encontrados anteriormente y no podemos descartar que vayan a aparecer más", dijo a la televisión estatal YLE el inspector jefe de la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia (KRP), Risto Lohi.
Ucrania derriba o neutraliza 87 de los 98 drones lanzados por Rusia durante la noche
Rusia lanzó desde anoche contra Ucrania 98 aparatos aéreos no tripulados de ataque, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 87, informó este lunes la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó impactos de nueve drones en nueve localizaciones, así como la caída de fragmentos en una. El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 00.10 horas del lunes 98 drones de ataque Shahed, Gerbera, Italmas y de otros tipos desde las direcciones rusas de Oriol, Briansk, Kursk, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk, y desde Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. Alrededor de 65 de los drones eran Shahed, agrega el reporte publicado en Telegram, en el que la Fuerza Aérea alerta de que el ataque continúa con la presencia de varios vehículos aéreos no tripulados rusos en el espacio aéreo ucraniano.
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