Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski reivindica la "pericia militar ucraniana" en la crisis del Golfo

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado este lunes que Irak ha solicitado colaborar en materia de seguridad con su país después de que ya lo hayan hecho otros muchos países de Oriente Próximo y el Golfo, en plena guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido atacando las instalaciones y los intereses que Washington tiene desperdigados por la región.

"Es fundamental que se reconozca la pericia militar ucraniana y que la experiencia en combate de nuestros soldados se convierta en un pilar fundamental de la protección de nuestros aliados", ha remarcado tras reunirse con el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov.