Merz y Zelenski amplían la producción conjunta de drones y celebran "la victoria de la luz" en Hungría

"Ningún ejército europeo está desde hace décadas tan experimentado en el combate como el de Ucrania. Ninguna sociedad es más resiliente que la ucraniana. Ninguna industria de defensa es tan innovadora como la ucraniana": con estas palabras anunció Friedrich Merz el aumento de la producción conjunta de drones en suelo germano iniciada este año entre Alemania y Ucrania. Lo hizo junto a Volodímir Zelenski y en las primeras consultas intergubernamentales entre ambos países de los últimos 20 años.

Alemania es el primer suministrador de apoyo bélico y logístico de Ucrania, destacaron ambos líderes. Y la cooperación armamentística con Ucrania "beneficia a la seguridad de nuestro país y al conjunto de Europa", añadió Merz. Los drones ucranianos han demostrado su alto grado de operatividad y eficacia, a precios "muy competitivos", prosiguió el canciller. El propósito compartido es incrementar su producción, iniciada este año. El primer dron fue presentado por Zelenski y el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, el pasado febrero, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. El plan es producir en serie unos 10.000 drones al año, cometido que comparten las empresas Quantum Systems y Frontline Robotics. Serán utilizados tanto por Ucrania como por Alemania.

Merz y Zelenski recorrieron una muestra de estos drones en la Cancillería. El presidente ucraniano destacó la importancia de estos artefactos, que permiten avances sin poner en riesgo la vida de los soldados. Kiev afirma haber recuperado estos días una posición rusa gracias a una operación íntegramente robotizada. Según datos ucranianos, los sistemas robotizados del tipo Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmoky, Protector y Volia han efectuado en tres meses unas 22.000 operaciones.

Distensión con Budapest

El acuerdo bilateral en materia militar era el punto fuerte de las consultas intergubernamentales en las que participaron los ministros respectivos implicados en seguridad, defensa y política exterior. La cita en Berlín coincidió con el alivio con que Europa, en general, y especialmente Ucrania han recibido la victoria electoral en Hungría del opositor Péter Magyar. O, más concretamente, la caída del ultranacionalista Víktor Orbán, el más poderoso aliado de Vladímir Putin dentro de la UE, que mantiene bloqueados los 90.000 millones de euros en préstamos de la UE a Kiev y rechaza el último paquete de sanciones europeas a Moscú.

Las elecciones húngaras coincidieron con la Pascua ortodoxa y significan "la victoria de la luz sobre la oscuridad", dijo Zelenski. "Los húngaros han demostrado con su voto, y con una participación masiva, que el auge del populismo derechista no es algo irreversible", afirmó Merz.

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El líder ucraniano reiteró que el oleoducto Druzhca, que discurre por su país y suministra petróleo ruso a Hungría, volverá a estar operativo a finales de abril. El oleoducto quedó fuera de servicio a finales de abril a consecuencia de un ataque ruso. Orbán ha mantenido su bloqueo sobre el préstamo de la UE, en represalia por la demora en el restablecimiento del servicio.