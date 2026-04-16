Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump afirma que "los dos líderes" de Líbano e Israel hablarán este jueves

Estados Unidos aguarda respuesta de Irán a una propuesta de "entendimiento" tras concluir sin un acuerdo la primera ronda en la negociación de paz en Islabamad por la negativa de Teherán a cejar en sus esfuerzos nucleares, de acuerdo con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que ha abandonado el país.

Mientras, Israel continúa su campaña de bombardeos contra el sur del Líbano a la espera de que el martes se inicien en Washington negociaciones directas entre ambos países sin la participación de Hizbulá.

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Trump afirma que "los dos líderes" de Líbano e Israel hablarán este jueves El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que "los dos líderes" de Líbano e Israel hablarán "mañana" jueves, después de que los gobiernos de ambos países acordaran el martes continuar sus conversaciones para poner fin a los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá, reactivados desde el pasado 2 de marzo. "Intentando crear un poco de margen entre Israel y el Líbano. Hace mucho tiempo que los dos líderes no hablan, unos 34 años. Será mañana", ha afirmado Trump en un breve mensaje en redes sociales sin menciones explícitas al presidente libanés, Joseph Aoun, o al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ninguno de los cuales ha confirmado que se vaya a producir tal contacto de alto nivel. Las últimas conversaciones de alto nivel entre Líbano e Israel, que no mantienen relaciones diplomáticas, ocurrieron en 1993, si bien no en el rango de presidente y primer ministro. De producirse, marcarían un hito en un proceso negociador abierto mientras continúa la ofensiva israelí en Líbano --invasión del sur incluida--, cuyo Ministerio de Salud ya cifra en más de 2.150 las víctimas mortales de los reiterados ataques.

El Senado rechaza una resolución para impedir que Trump ordene nuevos ataques contra Irán El Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles una resolución para impedir que el presidente, Donald Trump, pueda ordenar nuevos ataques a Irán sin la previa autorización del Congreso. La votación en la Cámara Alta, donde los republicanos tienen mayoría, fracasó por 47 votos contra 52.

Netanyahu asegura que el Ejército está "a punto" de tomar Bint Jbeil, en el sur de Líbano El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este miércoles que ha ordenado al Ejército del país que continue reforzando la "zona de seguridad" en el sur de Líbano y ha asegurado que las fuerzas israelíes están "a punto" de tomar la localidad libanesa de Bint Jbeil, situada a poco más de tres kilómetros de la Línea Azul, que marca la frontera entre ambos países. "Nuestras fuerzas continúan atacando a Hezbolá (...) Estamos a punto de tomar Bint Jbeil; de hecho, estamos a punto de eliminar este gran bastión de Hezbolá", ha asegurado mientras el gabinete de seguridad israelí se encuentra reunido para abordar un alto el fuego en el país vecino, según apunta el Canal 12.

El brent se estabiliza bajo los 95 dólares El barril de petróleo brent para entrega en junio se mantuvo estable este miércoles, y por debajo de los 95 dólares, al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, mientras el mercado espera la previsible reanudación de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. El precio de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, finalizó hoy en 94,93 dólares al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, lo que implicó una ligera subida del 0,15 % -o 0,14 dólares- con respecto al día anterior, cuando marcó 94,79 dólares.

España insta a volver a las negociaciones en Oriente Medio y a parar los ataques en Líbano El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, instó este miércoles a los actores implicados en el conflicto en Oriente Medio a que retomen las negociaciones y pidió el cese de "la violencia indiscriminada" en el Líbano. "Defendimos desde el primer momento que solo con una paz justa y duradera para el pueblo palestino puede haber estabilidad en Oriente Medio. (...) Y ahora, una vez más, hemos vuelto a ser los primeros en rechazar contundentemente la guerra en Oriente Medio, donde defendemos, porque no hay otra solución, la desescalada, el diálogo, la vuelta a la mesa de negociación", dijo el jefe de la diplomacia española durante un acto con motivo del 20 aniversario de Casa Árabe, la principal institución del mundo árabe en el país. Albares expuso que esa defensa del diálogo es la razón por la que desde el Gobierno de España "apoyamos la mediación de Pakistán" para que logre salir adelante una segunda ronda de negociaciones directas entre Irán y Estados Unidos.

La Casa Blanca ve "muy probable" que la nueva ronda de negociaciones con Irán se celebre en Islamabad La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha afirmado este miércoles que esperan que las negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra con Irán se lleven a cabo en la capital de Pakistán, Islamabad. "Es muy probable que sean en el mismo lugar que la última vez", ha dicho. "Los paquistaníes han sido unos mediadores excepcionales durante todo este proceso, y apreciamos enormemente su amistad y sus esfuerzos para lograr este acuerdo. Son los únicos mediadores en esta negociación", ha señalado en declaraciones a la prensa, negando que por el momento se haya acordado una prórroga del alto el fuego.

Dos superpetroleros sancionados por EEUU cruzan Ormuz hacia Irán Al menos dos superpetroleros con bandera de Curazao y sancionados por Estados Unidos han cruzado "con éxito" el estrecho de Ormuz hacia Irán en las últimas 24 horas pese al bloqueo estadounidense a los buques con destino o salida de puerto iraní, informó el portal de monitoreo marítimo Tanker Trackers. "En las últimas 24 horas, dos superpetroleros VLCC (Very Large Crude Carrier) vacíos, sancionados por Estados Unidos, llamados ALICIA y RHN, cruzaron con éxito el estrecho de Ormuz hacia Irán", dijo la organización en una publicación en su cuenta de X.

Un día de teletrabajo y transporte público más barato: la receta de Bruselas contra la crisis energética La Comisión Europea propondrá la próxima semana a los gobiernos imponer al menos un día de teletrabajo obligatorio a las empresas, rebajar o incluso hacer gratuito el transporte público para los colectivos más vulnerables, además de cerrar los edificios públicos cuando sea necesario, según ha adelantado el diario 'El País'. (Seguir leyendo)

Al menos tres paramédicos muertos y seis heridos en un cuádruple ataque israelí en Líbano Al menos tres paramédicos murieron y otros seis resultaron heridos este miércoles en un cuádruple bombardeo israelí en la localidad de Mayfadoun, en el sur del Líbano, donde fueron alcanzados tres equipos de emergencias diferentes que acudieron sucesivamente a rescatar a las víctimas. Primero, un equipo de la Autoridad Sanitaria Islámica fue atacado cuando trataba de rescatar a los heridos en un ataque inicial, lo que causó la muerte de un sanitario y la desaparición de un segundo, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano en un comunicado.