El Papa, tras los ataques de Trump: "El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos"

León XIV cargó este jueves contra quienes usan las religiones y a Dios para sus intereses militares, económicos y políticos y afirmó que "el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos", en un encuentro por la paz en Bamenda (noroeste de Camerún), una región en guerra civil desde hace una década. Las palabras del Pontífice llegan tras los ataques del presidente de EEUU, que le ha acusado de ser "débil en materia de delincuencia" y "pésimo en política exterior".

"¡Ay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sórdido y tenebroso!", lamentó el Papa en el encuentro celebrado en la Catedral de San José en Bamenda.

León XIV llegó el miércoles a Camerún y, tras las visitas oficiales en la capital, ha querido visitar este jueves esta región del norte del país golpeada por el conflicto que comenzó en 2016 entre los separatistas anglófonos que se sienten despreciados por el Gobierno y que ha dejado cerca de 6.500 muertos y más de 500.000 desplazados.

Según la ONU, 1,8 de los 4 millones de habitantes de las regiones anglófonas necesitan ayuda humanitaria, mientras que unos 250.000 niños se ven afectados por el cierre de escuelas debido al conflicto.

El pontífice estadounidense elogió que musulmanes y cristianos hayan creado en Bamenda un movimiento por la Paz y exclamó: "¡En cuántos lugares de la tierra desearía que sucediera lo mismo! ¡Bienaventurados los que trabajan por la paz!".

Expresó su gratitud a todas aquellas personas, en particular a las mujeres, laicas y religiosas, que atienden a las personas traumatizadas por la violencia en esta región.

Y en este sentido añadió: "Los señores de la guerra fingen no saber que basta un instante para destruir, pero que a menudo no basta una vida para reconstruir. Disimulan no ver que se necesitan miles de millones de dólares para matar y devastar, y que no se encuentran los recursos necesarios para sanar, educar y levantar".

Además, el Papa cargó contra "quienes saquean los recursos de la tierra" y "que suelen invertir gran parte de las ganancias en armas, en una espiral de desestabilización y muerte sin fin".

Y criticó que "el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos y se mantiene en pie gracias a una inmensidad de hermanos y hermanas solidarios".

Rico en recursos naturales

A pesar de que Camerún es rico en recursos como petróleo, gas o minerales, el 26,7 % de la población se encuentra en la pobreza, según el Banco Mundial (BM). "Esto es un mundo al revés, una distorsión de la creación de Dios que toda conciencia recta debe denunciar y repudiar", añadió León XIV.

El Papa se encuentra de viaje por el continente africano cuya primera etapa ha sido Argelia y que, después de Camerún, le llevará también a Angola y Guinea Ecuatorial.

El inicio del viaje ha estado marcado por los ataques verbales del presidente de Trump por los llamamientos del Pontífice en favor de la paz. Robert Prevost le respondió que no le teme y que seguirá levantando su voz para construir la paz.

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Hoy mismo reiteró este mensaje a los religiosos y fieles que llenaron la catedral de San José: "¡Trabajemos juntos por la paz!.