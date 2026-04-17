Guerra en el Líbano
Un juez de la Audiencia Nacional ve posible delito en la retención del casco azul español en Líbano y analizará si España puede investigarlo
La denuncia fue presentada por el partido Iuistitia Europa contra Netanyahu por crímentes de guerra, detención ilegal y coacciones
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha dictado un auto este viernes en el que afirma que los hechos denunciados por el partido Iustitia Europa en relación con la retención de un caso azul español por parte de fuerzas israelíes al sur del Líbano "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal" e incoa diligencias.
En la resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, da traslado de las actuaciones a la Fiscalía para que emita informe sobre competencia "así como para que en su caso se pronuncie sobre las diligencias solicitadas en la denuncia presentada". Responde de este modo a la denuncia que fue presentada por crímenes de guerra, detención ilegal y coacciones contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel Herzi Halevi.
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