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Guerra Oriente Medio

Macron anuncia la muerte de un soldado francés de la ONU en Líbano y apunta a Hizbulá

Macron presiona a la UE para prohibir las redes sociales a menores de edad

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EFE

París

Un soldado francés de la fuerza de la ONU desplegada en Líbano resultó muerto este sábado y otros tres heridos en un ataque registrado en el sur de ese país que Francia atribuye a Hizbulá, indicó el presidente, Emmanuel Macron.

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