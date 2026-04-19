Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán afirma que las negociaciones con EEUU avanzan, pero ve aún lejos un acuerdo final

Estados Unidos aguarda respuesta de Irán a una propuesta de "entendimiento" tras concluir sin un acuerdo la primera ronda en la negociación de paz en Islabamad por la negativa de Teherán a cejar en sus esfuerzos nucleares, de acuerdo con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que ha abandonado el país.

Mientras, Israel continúa su campaña de bombardeos contra el sur del Líbano a la espera de que el martes se inicien en Washington negociaciones directas entre ambos países sin la participación de Hizbulá.

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Irán afirma que las negociaciones con EEUU avanzan, pero ve aún lejos un acuerdo final El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que las negociaciones con Estados Unidos registran “avances”, aunque advirtió que un acuerdo final “continúa lejos”, a tres días de que expire el alto el fuego acordado entre las partes. “Hemos llegado a un entendimiento en algunos temas, pero en otros no, y se han planteado nuevas propuestas. Aún estamos lejos de un acuerdo final”, declaró Qalibaf en una entrevista con la televisión estatal a última hora del sábado. El dirigente iraní, que encabezó la delegación de su país en las conversaciones celebradas el pasado fin de semana en Islamabad, dijo que aún existen desacuerdos entre Teherán y Washington sobre un par de cuestiones, entre ellas el programa nuclear iraní y la situación del estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial.

Irán acusa a la UE de usar el “derecho internacional” de forma “hipócrita” por Ormuz Irán acusó este domingo a la Unión Europea de hacer un uso “instrumental” e “hipócrita” del derecho internacional, después de que Bruselas instara a Teherán a mantener abierto “sin condiciones” el estrecho de Ormuz. “El incumplimiento crónico de Europa de las normas del derecho internacional ha convertido sus sermones sobre el ‘derecho internacional’ en una muestra evidente de hipocresía”, denunció el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, en un mensaje en la red social X. Bagaei pidió a las autoridades europeas que “detengan estos discursos” y denunció lo que calificó como un “incumplimiento crónico” de las normas internacionales por parte de la UE, al considerar que sus llamamientos carecen de credibilidad. “¿De qué ‘derecho internacional’ están hablando? ¿Se refieren al mismo que permite a la Unión Europea aceptar la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y hacer la vista gorda ante los crímenes cometidos contra los iraníes?”, afirmó.

Irán confirma el cierre del estrecho de Ormuz hasta que EEUU levante el bloqueo La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado en la tarde del sábado el cierre del estrecho de Ormuz a todo buque civil y ha advertido de que solo lo levantará cuando Estados Unidos desista de su bloqueo de los puertos iraníes. "Después de la violación del acuerdo de alto el fuego, el enemigo estadounidense no levantó el bloqueo naval sobre los buques y puertos iraníes, así que el estrecho de Ormuz quedará cerrado desde esta tarde y hasta que el bloqueo se levante", ha explicado la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por la televisión pública iraní IRIB. Por ello, advierten de que "ningún buque de ningún tipo debe levar anclas en el golfo Pérsico ni el mar de Omán ni aproximarse al estrecho de Ormuz" porque sería considerado "cooperación con el enemigo" y ese buque que incumpla la orden "será un objetivo".

Muere un soldado israelí en el sur del Líbano, el primero desde que empezó la tregua El Ejército israelí anunció este sábado la muerte en el sur del Líbano de uno de sus soldados pese a la tregua, lo que aumenta a catorce el número de uniformados fallecidos en el país vecino desde el inicio de la ofensiva. Según un comunicado castrense, el soldado, identificado como el sargento de la reserva Barak Kalfon, falleció en combate en un incidente en el que otros tres soldados resultaron heridos, dos de ellos con lesiones de estado moderado. Según dijo una fuente militar a EFE, el incidente se produjo el viernes, cuando tropas de reserva del batallón 7056 realizaban registros en busca de armas en un edificio en la localidad de Jibin, en el sector occidental del sur del país vecino.

Los puentes bombardeados por Israel dificultan el regreso de los desplazados al sur de Líbano Bombardeado horas antes de la entrada en vigor del alto el fuego con Israel la medianoche del jueves, el puente de Qasmiye pende de un estrecho hilo de tierra por el que solo se cuelan algunas motos o personas a pie, imposible de atravesar para los miles de desplazados del sur del Líbano. En las semanas anteriores al cese de hostilidades, los cazas israelíes fueron alcanzando diferentes cruces sobre el río Litani, dejando prácticamente incomunicada la región más meridional del país con la excusa de cortar las vías de acceso al grupo chií Hizbulá y, ahora, obstaculizando el regreso de las familias. Muchos vehículos con desplazados se acercan al importante puente de Qasmiye y van dando la vuelta sucesivamente al ver las excavadoras que trabajan para arreglar la enorme zanja. Acto seguido, se suman a la gran hilera que se desvía hacia un puente secundario ya parcheado por el Ejército.

Hizbulá niega "cualquier relación" con el ataque contra la FINUL en el sur del Líbano El grupo chií libanés Hizbulá negó cualquier relación con el ataque en la mañana de este sábado contra una patrulla de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) en la zona de Ghanduriya, en el sur del país, en el que murió un casco azul francés y otros tres resultaron heridos. "Hizbulá niega cualquier relación con el incidente ocurrido con las fuerzas de la FINUL en la zona de Ghanduriyah-Bint Jbeil, y hace un llamamiento a la prudencia a la hora de emitir juicios y atribuir responsabilidades sobre el incidente", afirmó el movimiento en un comunicado. En la nota, el grupo libanés dijo estar "a la espera de que las investigaciones del Ejército libanés aclaren por completo las circunstancias" del suceso.

Israel vuelve a bombardear el sur del Líbano pese a la tregua El Ejército israelí informó este sábado de nuevos bombardeos en el sur de Líbano, pese al alto el fuego vigente, al asegurar que actuó en "legítima defensa" contra una supuesta célula de Hizbulá detectada en las proximidades de sus tropas desplegadas en la zona. En un comunicado, el Ejército afirmó que sus soldados identificaron a un grupo que, según su versión, "violó los acuerdos de alto el fuego" al acercarse a la línea tras las que sus soldados se encuentran apostados.

Hezbolá denuncia "acusaciones indiscriminadas" tras el último ataque a la FINUL El partido chií libanés Hezbolá ha desmentido categóricamente que sus milicias hayan estado implicadas en un ataque contra un despliegue de Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) que este sábado se ha saldado con la muerte de un militar francés y lamentado que la misión de paz de la ONU haya señalado directamente al grupo en redes sociales mientras guarda silencio cada vez que sus fuerzas reciben los impactos de proyectiles israelíes. "Negamos cualquier implicación en el incidente con las fuerzas de la FINUL en el sur de Líbano y pedimos cautela a la hora de atribuir culpas y emitir juicios", ha manifestado el grupo en un comunicado publicado por la cadena libanesa Al Manar, afín al partido chií. El incidente, según ha explicado la FINUL, ha ocurrido en la localidad de Ghanduriyé, en el sur del país, donde un grupo 'cascos azules' que realizaban labores de limpieza de explosivos ha sido asaltado por un grupo de hombres armados. El ataque a tiros ha matado al sargento mayor Florian Montorio y herido a tres efectivos más, dos de ellos de gravedad.

Trump dice que Irán "no puede chantajear" a EEUU con un nuevo cierre del estrecho de Ormuz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que Irán no tiene lo necesario para presionar a su Gobierno con la amenaza de un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, y resaltó las "conversaciones positivas" que mantienen con Teherán, ante las que han adoptado una "postura firme". "(Los líderes iraníes) querían volver a cerrar el estrecho, ya saben, tal como lo han venido haciendo durante años, pero no pueden chantajearnos", afirmó el mandatario durante un evento en el Despacho Oval donde no respondió a preguntas de la prensa sobre el conflicto con la República Islámica. Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz desde el 28 de febrero.