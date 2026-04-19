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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia y Ucrania anuncian el intercambio de 350 prisioneros de guerra
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Las Fuerzas Armadas ucranianas derriban 203 drones en ataque nocturno ruso
Las defensas antiaéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania derribaron 203 drones lanzados por Rusia contra territorio ucraniano en la noche del sábado a este domingo. Según informó la Fuerza Aérea de Ucrania en un mensaje en su cuenta de Telegram, Rusia lanzó en su ataque nocturno un total de 236 drones de tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros modelos. La gran mayoría de esos drones, unos 150 en total, eran drones modelo Shahed, de tecnología iraní. Los militares ucranianos registraron 32 impactos de drones en 18 puntos del país, mientras que en otras ocho localizaciones hubo consecuencias por la caída de drones derribados, señaló el parte. El ataque aún continuaba en el momento de la transmisión de la nota castrense.
Un civil muerto en un ataque de un dron ucraniano en Briansk
Un civil ha muerto este sábado en un ataque de un dron ucraniano en Aleshkovichi, en la región rusa de Briansk, según han informado las autoridades rusas.
"Terroristas ucranianos han atacado la localidad de Aleshkovichi, en el distrito de Suzemski, utilizando un dron kamikaze. Lamentablemente ha muerto un civil como consecuencia de este bárbaro ataque", ha explicado el gobernador de Briansk, Alexander Bogomaz, en redes sociales.
Bogomaz ha trasladado sus condolencias a la familia del fallecido y ha adelantado que se dará todo el apoyo y la ayuda económica necesaria.
Zelenski confirma cinco muertos y diez heridos en el ataque de Kiev
Un hombre abre fuego en Kiev y deja varios muertos y heridos antes de atrincherarse en un supermercado
Un hombre armado mató a varias personas e hirió a un número indeterminado de vecinos de Kiev, antes de atrincherarse en un supermercado, donde se escucharon también disparos, informó el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klichkó.
"Una operación para detener al hombre que abrió fuego, que está actualmente dentro del supermercado, está en curso", escribió Klichskó en su cuenta de Telegram, en la que informó que el suceso dejó "varios muertos y heridos" por el tiroteo.
Muere una civil rusa por el ataque de un dron ucraniano en la región fronteriza de Briansk
Una civil rusa murió este sábado y otra resultó herida tras el ataque de un dron FPV ucraniano contra un autobús de pasajeros, según denunció el gobernador local, Alexandr Bogomaz.
"Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron con un dron FPV la localidad de Chernoókovo del distrito Klímovski. A consecuencia del ataque bárbaro y deliberado contra un autobús de pasajeros con civiles, lamentablemente murió una mujer y otra resultó herida", escribió en su canal de Telegram.
Según Bogomaz, la herida fue trasladada a un hospital donde "recibió la atención médica necesaria".
Kiev dice que atacó a una refinería rusa en Syzran, a unos 1.000 kilómetros de Ucrania
Andrí Kovalenko, jefe del Centro de Lucha contra la Desinformación, un organismo gubernamental de Ucrania, informó este sábado de un ataque ucraniano contra una refinería rusa en la ciudad de Syzran, situada a unos 1.000 kilómetros del territorio del país invadido por Rusia. "Syzran, Rusia. Arde una refinería", escribió Kovalenko en su cuenta de Telegram, en un mensaje que acompañó con una foto en la que se observa dos grandes columnas de humo negro en un territorio junto a una gran masa de agua, que podría ser el río Volga. Según informó el medio digital ucraniano 'Ukrainska Pravda', el ataque de las fuerzas de Ucrania tuvo lugar gracias a drones y, de acuerdo con "análisis preliminares", el incendio "se declaró cerca de un parque de tanques de almacenamiento de la refinería de Syzran".
Drones ucranianos atacan una infraestructura crítica rusa en Crimea y la región de Leningrado
Ucrania lanzó esta noche drones de largo alcance contra la infraestructura crítica de la anexionada península ucraniana de Crimea, la región de Leningrado y otras quince regiones rusas en el marco de un ataque masivo con 258 artefactos no tripulados. Según informó en Telegran Mijaíl Razvozzháev, gobernador de Sebastopol, base de la Flota del Mar Negro rusa, tras el ataque en el que fueron derribados 22 drones, se incendió un tanque de combustible. "El humo que se observa en el distrito Gagarin se debe al incendio de un depósito con restos de combustible en el microdistrito Kazachya Bujta. Según datos previos las llamas fueron provocadas por un dron derribado", indicó, al señalar que se trata de un incendio pequeño. Añadió que en el lugar de los hechos ya operan los servicios de emergencias y no hay víctimas.
Eslovaquia presenta una demanda ante el TJUE contra el veto de la UE a las compras de combustible ruso
El Gobierno de Eslovaquia ha presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el veto de la UE a los combustibles rusos, después de que los Veintisiete aprobaran esta medida para cortar gradualmente desde 2027 las comprar energéticas rusas.
"La República eslovaca ha presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE por la prohibición de las importaciones de gas ruso", ha anunciado en sus redes sociales el primer ministro del país, Robert Fico, quien ha criticado el veto ratificado a finales de enero por el Parlamento Europeo al considerarlo "extremadamente perjudicial para toda la Unión Europea".
Comienza en Vilna el juicio contra los sospechosos de enviar paquetes explosivos por encargo ruso
El juicio a los cinco sospechosos de enviar a varios países paquetes explosivos por encargo del servicio de inteligencia ruso GRU comenzó este viernes ante el Tribunal Regional de Vilna, según informó la cadena pública lituana LRT.
Tres de los sospechosos -entre los que hay ciudadanos ucranianos, lituanos y rusos- estuvieron presentes en la vista y se declararon todos ellos no culpables, mientras que otros dos, en busca y captura, serán juzgados en rebeldía.
Un alto cargo de la OTAN ve la presión sobre Rusia como la "única" forma de llevar a Putin a negociar una paz "justa"
El representante especial del secretario general de la OTAN para la Vecindad Sur y subsecretario general adjunto para Asuntos Políticos y Política de Seguridad, Javier Colomina, ha defendido el aumento de la presión sobre Rusia como la "única" forma actualmente de llevar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a negociar una paz "justa" y "duradera".
"Aumentar la presión sobre Rusia sigue siendo hoy la única manera de llevar a Putin a la mesa de negociaciones con el fin de alcanzar una paz justa y duradera", ha declarado este viernes durante su intervención en el foro económico 'Wake Up, Spain! Wake Up, Europe!', organizado por 'El Español' en Madrid.
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