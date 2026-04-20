Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Un armador francés afirma que uno de sus cargueros fue disparado en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos aguarda respuesta de Irán a una propuesta de "entendimiento" tras concluir sin un acuerdo la primera ronda en la negociación de paz en Islabamad por la negativa de Teherán a cejar en sus esfuerzos nucleares, de acuerdo con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que ha abandonado el país.

Mientras, Israel continúa su campaña de bombardeos contra el sur del Líbano a la espera de que el martes se inicien en Washington negociaciones directas entre ambos países sin la participación de Hizbulá.

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Israel anuncia la "eliminación" de un supuesto miembro de Hezbolá en el sur de Líbano El Ejército de Israel ha informado este domingo de la "eliminación" en el sur de Líbano de un "terrorista" al que ha vinculado con el partido-milicia chií libanés Hizbulá, alegando que constituía una "amenaza inmediata" y "directa" contra "los asentamientos del norte". "Las Fuerzas del Ejército de Israel han neutralizado a un terrorista armado que cruzó la línea de defensa delantera para evitar una amenaza directa contra los asentamientos del norte", ha informado la portavocía de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un mensaje publicado en sus redes sociales con relación a esta actuación en el sur de Líbano, zona en la que asegura estar operando "para desmantelar la infraestructura terrorista de Hizbulá".

Teherán dice que seguirá dialogando con EEUU, pero deja en el aire si enviará una delegación a Pakistán El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento de Irán, Ebrahim Azizi, afirmó este lunes que Teherán continuará las conversaciones con Washington, sin concretar si habrá una delegación iraní en Pakistán, a donde se espera que se traslade este lunes la de EEUU. Al ser preguntado en una entrevista con Al Jazeera sobre si Irán enviará un equipo mediador a Islamabad, Aziz indicó que "depende de si Teherán recibe señales positivas". "Nunca hemos temido el principio de la negociación. Quizás hoy o mañana, tras una evaluación más exhaustiva, consideremos que es probable (enviar una delegación), siempre que el equipo negociador estadounidense y que los mensajes que han recibido de Irán sean una señal positiva", afirmó el también excomandante de la Guardia Revolucionaria al medio catarí.

Irán denuncia el ataque de EEUU contra un buque iraní como una violación del alto el fuego El Ejército de Irán denunció que el ataque de EEUU contra un buque iraní cerca del estrecho de Ormuz supone una violación del alto el fuego entre Teherán y Washington y dijo haber respondido con ataques de drones contra barcos estadounidenses. El portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya emitió un comunicado la madrugada de este lunes para explicar que EEUU "atacó un barco comercial de Irán en las aguas del mar de Oman", "violando el alto el fuego y cometiendo un acto de piratería marina".

EEUU ataca y captura un carguero de gran tonelaje iraní en el golfo de Omán El presidente estadounidense, Donald Trump, ha informado este domingo de que las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el golfo de Omán han atacado, interceptado y capturado un buque iraní de gran tonelaje cuando intentaba superar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes. "La tripulación iraní no respondió, así que nuestro buque de la Armada lo paró haciéndole un agujero en la sala de máquinas. Ahora mismo los marines tienen bajo custodia el buque", ha explicado Turmp en un mensaje publicado en redes sociales. El barco es el 'Touska', un buque de casi 275 metros de eslora y que "pesa casi como un portaaeronaves", según Trump. "Intentó pasar nuestro bloqueo naval y no le fue muy bien", ha relatado.

El Ejército israelí mata a un individuo armado en el sur del Líbano El Ejército de Israel mató este domingo a un individuo armado que cruzó a la zona ocupada por las tropas en el sur del Líbano, acusándolo de violar "los entendimientos del alto el fuego", según un comunicado castrense. "Soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) identificaron a un terrorista armado que violó los entendimientos del alto el fuego al cruzar la Línea de Defensa Avanzada y aproximándose a los soldados de las FDI, suponiendo una amenaza inmediata", alega el comunicado. En el texto, las fuerzas armadas dicen que las tropas "eliminaron" al individuo.

El armador francés CMA CGM anuncia que un carguero fue disparado en el estrecho de Ormuz El armador francés CMA CGM indicó este domingo que uno de sus cargueros fue blanco de disparos en el estrecho de Ormuz que no provocaron víctimas pero le obligaron a dar media vuelta. Según indicó la compañía a la televisión BFMTV el navío recibió varios disparos de disuasión este sábado, sin precisar su procedencia. Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había indicado en su red social que Irán había disparado contra un barco francés y otro británico.

Irán rechaza la segunda ronda de negociaciones con EEUU Irán, a través de su agencia de noticias estatal, ha rechazado este domingo participar en la segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos, que debía ocurrir este martes en Islamabad, Pakistán. Con el estrecho de Ormuz cerrado, abierto y vuelto a cerrar esta semana, los dos países encaran unos próximos días claves para determinar el futuro de la guerra en Oriente Medio. "La ausencia de Irán de la segunda ronda se debe a las demandas excesivas de Washington, sus expectativas no realistas, sus cambios constantes de posición, sus repetidas contradicciones y el bloqueo naval de Ormuz, que es una brecha al alto el fuego", ha declarado la agencia estatal iraní, IRNA. El culebrón de esta semana sobre el estatus de Ormuz ha puesto de manifestoEl culebrón de esta semana sobre el estatus de Ormuz ha puesto de manifesto las enormes diferencias que aún existen entre las posiciones de Washington y Teherán, a pesar de que esta semana el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurase que todo había sido acordado ya, y que Irán había aceptado cerrar su programa de enriquecimiento de uranio. Irán lo ha negado.

Netanyahu considera que la guerra "aún no ha terminado" El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido este domingo que la guerra "no ha terminado" a pesar del anuncio de Estados Unidos del envío de una delegación negociadora a Pakistán para reunirse el lunes con representantes de Irán. "En cualquier momento puede haber nuevos acontecimientos. ¿Quién sabe lo que nos deparará mañana, o pasado mañana?", ha planteado durante un encuentro con el presidente argentino, Javier Milei, según recoge la prensa israelí. Netanyahu ha subrayado que Estados Unidos e Israel "conseguirán cumplir sus objetivos y darán más esperanza a los pueblos libres del mundo".

Trump envía a Vance a negociar e Irán condiciona el diálogo al fin del bloqueo naval de EE.UU La incertidumbre marca la segunda ronda de contactos entre EE.UU e Irán, prevista para este lunes. Donald Trump anunció el envío de una delegación a Pakistán, encabezada por su vicepresidente JD Vance, pero amenazó con nuevos ataques si no hay avances, mientras Teherán condicionó los contactos al fin del bloqueo naval estadounidense sobre sus puertos. "Mis representantes van a Islamabad, Pakistán. Estarán allí mañana por la noche para negociar", dijo este domingo el presidente de Estados Unidos en su red Truth Social. El vicepresidente JD Vance participará en esta nueva ronda de conversaciones en Islamabad, donde ya lideró un primer encuentro con negociadores iraníes que culminó sin resultados, según confirmó a EFE la Casa Blanca.