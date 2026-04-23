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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | La Casa Blanca niega que Trump haya puesto un plazo a Irán para llegar a un acuerdo

Irán insiste en que no reabrirá Ormuz hasta el levantamiento del bloqueo naval de Estados Unidos

Guardias de seguridad en la embajada de Irán en Beirut, este miécoles.

Guardias de seguridad en la embajada de Irán en Beirut, este miécoles. / WAEL HAMZEH / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Continúa la incertidumbre sobre la posible segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, que permanece blindada ante la llegada prevista de las delegaciones, después de que Donald Trump afirmara que el equipo estadounidense viajará a Pakistán y que Irán todavía no haya confirmado su participación. El mandatario estadounidense asegura que no quiere extender el alto el fuego, que vence el miércoles, porque espera que se llegue a un acuerdo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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