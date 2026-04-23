Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plan TurismoDronesLavacollaÁnxel CasalMilladoiro
instagram

ORIENTE MEDIO

Trump dice que "nunca debería permitirse a nadie utilizar un arma nuclear"

El mandatario estadounidense descarta por completo la opción de un ataque nuclear contra Teherán

Trump dice que &quot;nunca debería permitirse a nadie utilizar un arma nuclear&quot;

Trump dice que "nunca debería permitirse a nadie utilizar un arma nuclear"

EFE

Washington

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que no tiene ninguna intención de realizar un ataque nuclear contra Irán y consideró que "nunca debería permitirse a nadie utilizar un arma nuclear".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents