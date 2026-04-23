Trump ordena "disparar y destruir" toda lancha de Irán en Ormuz que esté "plantando minas"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado la orden este jueves de "disparar y destruir" cualquier embarcación y lancha iraní en el estrecho de Ormuz que esté "plantando minas" acuáticas. Esta orden llega en un momento de un enorme incremento de tensiones en la vía marítima, a pesar del alto el fuego indefinido declarado por el multimillonario esta misma semana.

Irán ha asegurado que no reconoce la extensión de esta tregua, "violada constantemente" por EEUU y su doble bloqueo de Ormuz. Washington, desde hace diez días, no permite que ningún carguero ni petrolero iraní salga de los puertos del país persa. Esta medida imita de forma parecida al bloqueo parcial de Teherán ha impuesto en el estrecho desde el inicio de la guerra, arrancada el pasado 28 de febrero con el asesinato sorpresa del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

"No habrá dudas. Y adicionalmente, nuestros limpiadores de minas están trabajando en la vía ahora mismo. Ordeno que esta actividad continúe, pero tres veces más rápido", ha declarado Trump este jueves a través de su red social, TruthSocial. Una filtración de un informe del Pentágono al Congreso asegura que limpiar Ormuz por entero de minas acuáticas "tomaría al menos seis meses, y que la tarea tan solo podría ser llevada a cabo completamente una vez termine la guerra".

Irán, de hecho, ha publicado este jueves por la mañana cómo su Guardia Revolucionaria —utilizando lanchas armadas— tomó e interceptó un carguero, el MSC Francesca, este miércoles en el estrecho. El barco fue confiscado y trasladado a territorio iraní.

Si la marina estadounidense sigue las ordenes declaradas por Trump de atacar estas lanchas, ésta sería la primera ocasión que ocurriría una confrontación directa entre EEUU e Irán desde la declaración del alto el fuego, propuesta hace algo más de dos semanas por Pakistán.

Sin fecha y con dudas

Islamabad, durante las últimas horas, ha mostrado una cierta frustración ante el fracaso de la segunda ronda de negociaciones, que tenía que ocurrir este miércoles. Teherán dio plantón en la cita, alegando que las conversaciones no podían ocurrir mientras se mantenga el bloqueo estadounidense en Ormuz, que ha dañado seriamente la economía persa.

Aún durante la guerra, Irán mantuvo sus exportaciones de petróleo y gas a través del estrecho, sobre todo en dirección a China, mientras el bloqueo iraní —además de los ataques con misiles y drones— impidió que los países del Golfo hicieran lo mismo.

Desde el lunes de la semana pasada, Teherán ya apenas consigue exportar nada de petróleo y gas. Irán tiene una economía casi en fallida, tras años de una crisis inflacionaria brutal que, de hecho, propició una gran ola de protestas en enero de este año. Para sofocarla, la República Islámica mató a más de 10.000 protestantes a bocajarro, según testigos.

Pakistán, sin embargo, asegura que las charlas aún están previstas, y sigue manteniendo el toque de queda en Islamabad, la capital pakistaní. Fuentes anónimas del país asiático han asegurado a la prensa en los últimos días que las charlas se reanudarán, en principio, cualquier día a partir del viernes. Hay una cierta prisa: EEUU asegura que el alto el fuego indefinido de Trump es condicionado a que Teherán asista a las negociaciones en los próximos días.

"Nadie puede entrar ni salir"

"Tenemos el control total de Ormuz. Ningún barco puede ni entrar ni salir sin la aprobación de la Marina de los Estados Unidos. Está bien cerrado, ¡hasta que Irán sea capaz de llegar a un ACUERDO!", ha continuado Trump en redes sociales, donde ha continuado asegurando —como ya ha hecho en días anteriores— que el liderazgo iraní está fracturado y dividido, a causa de los múltiples asesinatos de los dirigentes militares y políticos persas durante la guerra.

El otro gran punto de desacuerdo entre Teherán y Washington es el futuro del programa nuclear iraní, y el destino de los 440 kilogramos de uranio altamente enriquecido en posesión de la República Islámica.

Irán empezó a enriquecer este uranio a partir de 2018 —cuando Trump, en su primer mandato, rompió unilateralmente el acuerdo nuclear firmado por su antecesor, Barack Obama—, y llegó en junio del año pasado a niveles de pureza del 60%, muy cercanos al 90% necesario para la bomba.

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Teherán siempre ha afirmado que su intención nuclear ha sido civil, a pesar de que el enriquecimiento nuclear requerido para crear energía civil es de apenas un 3%. Por el contrario, según los expertos, Irán buscaba convertirse en un país al límite nuclear: sin la bomba pero con la capacidad de desarrollarla en poco tiempo. Ese alto enriquecimiento de uranio paró en junio de 2025, con la guerra de 12 días contra Israel. Desde entonces, el país persa no ha avanzado en su programa atómico.