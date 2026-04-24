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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Las fuerzas rusas atacan Ucrania de noche con 109 drones y bombardean su capital por la mañana
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Rusia ataca Ucrania de noche con 109 drones y bombardea Kiev por la mañana
Rusia lanzó durante la pasada noche y la madrugada de hoy un total de 109 drones de larga distancia y dos misiles balísticos contra Ucrania de los que las defensas aéreas ucranianas lograron neutralizar 96.
Dos misiles y diez drones no pudieron ser interceptados e impactaron en diez localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea.
Las defensas aéreas ucranianas volvieron a activarse durante la mañana en Kiev al lanzar las fuerzas rusas una nueva oleada de drones contra varias regiones de Ucrania.
Defensas antiaéreas derriban diez drones ucranianos sobre cuatro regiones rusas y Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche diez drones ucranianos sobre cuatro regiones del país y la anexionada península de Crimea, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.
Los aparatos no tripulados atacaron objetivos en las regiones fronterizas de Bélgorod, Briansk, Vorónezh y Rostov, además de Crimea, señala el parte de guerra matutino del viernes.
Bruselas prevé hacer este trimestre un primer pago de 3.200 millones del crédito a Ucrania
La Comisión Europea confía en poder realizar a más tardar en junio el primer desembolso del crédito de la Unión Europea (UE) a Ucrania, que sería de unos 3.200 millones de euros en ayuda macrofinanciera, después de que el bloque haya aprobado formalmente este jueves la medida tras levantar Hungría su veto a la misma.
De los 90.000 millones del crédito, que se financiará con la emisión de deuda en los mercados financieros respaldada por el presupuesto comunitario, 60.000 millones se destinarán a apoyo militar y 30.000 millones para ayudar a Kiev a cubrir sus necesidades presupuestarias.
Luz verde definitiva al préstamo UE a Ucrania y a las sanciones a Rusia tras reanudarse el suministro de Druzhba
La Unión Europea ha dado luz verde definitiva a su préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia después de la formalización definitiva por procedimiento escrito por parte de los Veintisiete, sin que ni Hungría ni Eslovaquia hayan bloqueado ninguna de las medidas. Ambos expedientes han sido adoptados por unanimidad después de que el flujo de petróleo a través del oleoducto se haya reanudado, como ha confirmado este mismo jueves Eslovaquia, meses después de su rotura ocasionada por un supuesto ataque de Rusia, y tras el veto de Budapest y Bratislava a cualquier medida favorable a Ucrania hasta que Kiev se hiciera cargo de su reparación.
La adopción de este último paso tiene lugar apenas un día después de que los Veintisiete alcanzaran un acuerdo político para liberar tanto el préstamo como el vigésimo paquete de medidas contra Rusia de dos meses de bloqueo por parte de Hungría -y Eslovaquia para las sanciones-, a su vez menos de 24 horas después de que Kiev anunciara que había culminado la reparación del oleoducto Druzhba.
Zelenski apela a Trump, Xi y Modi para que pidan a Putin parar la guerra en Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha señalado este jueves que los presidentes de grandes potencias como Estados Unidos, China o India, entre "otros actores importantes del mundo", deben intervenir ante Rusia para que el presidente ruso, Vladímir Putin, pare la guerra. "Si queremos poner fin a la guerra, tenemos que decirle a Putin que no tiene razón. No estoy seguro de que los diálogos basados en compromisos funcionen", ha opinado el mandatario ucraniano en una entrevista con la cadena estadounidense CNN sobre la marcha de las conversaciones de paz y la perspectiva de lograr la paz en Ucrania.
Se elevan a tres los muertos por un ataque de Rusia en Dnipró
Rusia lanzó anoche un total de 155 drones de larga distancia contra territorio ucraniano, en un nuevo bombardeo nocturno que mató a tres personas en la ciudad de Dnipró de la zona centro-este del país, según informaron la Fuerza Aérea ucraniana y las autoridades regionales. Del total de los drones, las defensas ucranianas lograron neutralizar hasta de la publicación del parte de la Fuerza Aérea 139 aparatos no tripulados. Otros 11 drones no pudieron ser interceptados e impactaron en nueve localizaciones de Ucrania no especificadas por este componente del Ejército.
Rusia lanza 155 drones contra Ucrania
Rusia lanzó anoche un total de 155 drones de larga distancia contra territorio ucraniano, en un nuevo bombardeo nocturno que mató a al menos dos personas en la ciudad de Dnipró de la zona centro-este del país, según informaron la Fuerza Aérea ucraniana y las autoridades regionales. Del total de los drones, las defensas ucranianas lograron neutralizar hasta de la publicación del parte de la Fuerza Aérea 139 aparatos no tripulados. Otros 11 drones no pudieron ser interceptados e impactaron en nueve localizaciones de Ucrania no especificadas por este componente del Ejército.
Al menos un muerto tras un ataque ucraniano contra la región rusa de Samara
Al menos una persona ha muerto y varias más han resultado heridas este jueves a causa de un ataque ucraniano con drones contra el óblast de Samara, en el sur de Rusia y próximo a la frontera con Kazajistán. "Según informes preliminares, se han registrado víctimas como resultado de un ataque contra instalaciones industriales en Novokuibishevsk", ha informado la oficina de medios del gobernador de la región de Samara, Viacheslav Fedorishchev, a través de una publicación en redes en la que ha señalado que "una persona ha fallecido".
Al menos dos muertos y diez heridos tras una noche de ataques rusos en la región ucraniana de Dnipropetrovsk
Al menos dos personas han muerto y otras diez, dos de ellas menores, han resultado heridas en la madrugada de este jueves a causa de un bombardeo perpetrado por el Ejército ruso en el este de Ucrania, concretamente en el óblast de Dnipropetrovsk, cuya capital, Dnipro, aglutina el grueso de víctimas. "En Dnipro, nueve personas han resultado heridas y dos han fallecido", ha informado el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, en un comunicado difundido en redes en el que ha recogido los ataques rusos registrados en la región durante la madrugada.
Posible ejecución de más de 300 prisioneros de guerra
Los servicios de Inteligencia de Ucrania han comenzado este miércoles a investigar la posible ejecución de 306 prisioneros de guerra ucranianos a manos de militares del Ejército ruso desde que comenzó la invasión rusa hace ya más de cuatro años. Así lo ha confirmado el jefe del Departamento de Investigación del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Andri Shvets, que ha señalado que desde febrero de 2022 --cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania-- hasta abril de este año se han abierto 116 procedimientos de este tipo para analizar la posible ejecución de cientos de prisioneros de guerra en el campo de batalla.
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