Llega a Venezuela el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el primero en la región en ser recibido por Delcy Rodríguez

Gustavo Petro, inició este viernes una visita a Venezuela que supone el primer encuentro al más alto nivel político de la "presidenta encargada" Delcy Rodríguez con un colega de la región. El mandatario colombiano fue recibido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía por el ministro de Exteriores, Yván Gil.

El viaje de Petro tiene especial relevancia para Caracas. Ningún jefe de Estado extranjero había tocado suelo venezolano después de los sucesos del 3 de enero que terminaron con los 14 años en el poder de Nicolás Maduro, un presidente que había tenido una relación compleja y por momentos áspera con su homólogo colombiano.

La reunión tiene como eje central la decisión compartida de darle un nuevo impulso al diálogo bilateral sobre la base deuna agenda que incluye la seguridad en la frontera, marcada por la presencia de grupos armados que tuvieron el respaldo del madurismo, la cuestión migratoria y los proyectos energéticos conjuntos. Este último tema adquiere especial relevancia en momentos que el mercado global se ve afectado por el conflicto en Oriente Próximo.

Delegaciones de ambos países también revisarán los mecanismos que permitan consolidar compromisos institucionales en materia de cooperación, control territorial e intercambio de información.

Según se informó, la agenda contempla además la atención de asuntos consulares que afectan los migrantes de ambos países. Históricamente, eran los colombianos lo que se asentaban en Venezuela. La crisis política iniciada en ese país a partir de 2014 invirtió el flujo migratorio de manera dramática. Se calcula que unos 2,8 millones de venezolanos cruzaron la frontera para establecerse en Colombia.

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Antes de la caída de Maduro, como consecuencia de la intervención militar de EEUU, Petro intentó en dos oportunidades sin suerte mediar en el conflicto político venezolano. El gobernante de izquierdas nunca reconoció la victoria electoral de Maduro en julio de 2024. Ahora es la oposición venezolana la que piensa que Petro, quien abandona el poder en agosto, podría jugar un papel positivo en el proceso de transición política.