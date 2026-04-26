Intento de atentado a Trump, en directo | El atacante, detenido por el FBI, actuó solo y llevaba un arma larga

El presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, han tenido que ser evacuados este sábado de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un incidente de seguridad registrado durante el evento, en el que se han escuchado varios disparos, tal y como se ha podido ver en la retransmisión en directo del acto. El agresor ha sido detenido y, según el FBI, llevaba un arma larga.

Tras el atentado, Trump ha confirmado que el detenido es residente en el estado de California y ha actuado por su cuenta, calificándolo de "lobo solitario" y "persona con graves problemas".

Conmoción en Pakistán El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo estar "profundamente conmocionado" por el tiroteo registrado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. "Aliviado de saber que el presidente Trump, la primera dama y otros asistentes están a salvo. Mis pensamientos y oraciones están con él, y le deseo continua seguridad y bienestar", expresó el pakistaní en X, donde calificó el incidente de perturbador. Trump canceló el sábado el viaje de sus enviados especiales a Islamabad para entablar diálogo con Teherán, poco después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, abandonara la capital paquistaní sin aparentes avances en las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

La UE celebra que Trump esté "a salvo" La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, celebró este domingo que Donald Trump, así como el resto de asistentes, esté "a salvo" tras el tiroteo que obligó a evacuar este sábado al presidente estadounidense mientras asistía a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA). "Me alegra saber que todos los asistentes, incluido el presidente Trump, se encuentran a salvo tras el tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca," dijo la jefa de la diplomacia europea a través de un mensaje en redes sociales.

El primer ministro de Canadá, "aliviado" El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo estar aliviado" de que el presidente y la primera dama de Estados Unidos resultaran ilesos. En un mensaje en sus redes sociales, Carney declaró: "Estoy aliviado de que el presidente, la primera dama, y todos los invitados estén a salvo tras las informaciones de disparos en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca de esta noche en Washington". "La violencia política no tiene lugar en ninguna democracia y mis pensamientos están con aquellos que han sido afectados por este preocupante incidente", añadió Carney.

Quién es Cole Thomas Allen, el sospechoso del intento de atentado contra Trump Un "loco" y un "lobo solitario". Así describió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al sospechoso que intentó irrumpir en la cena de corresponsales de la Casa Blanca para atacarle, detenido tras dispararle a un agente de las fuerzas del orden. (Seguir leyendo)

Sheinbaum: "La violencia no es el camino" Una de las primeras personalidades en reaccionar al atentado fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que expresó su respeto al presidente estadounidense, Donald Trump, y a su esposa, Melania Trump, tras el tiroteo registrado durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, y afirmó que "la violencia no debe ser nunca el camino". "Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino", escribió la mandataria mexicana en su cuenta de X.

"El mayor daño posible" La fiscal Pirro fue contundente al afirmar que, según las investigaciones preliminares, el individuo tenía la "clara intención de causar el mayor daño posible". El atacante fue interceptado en un puesto de control del Servicio Secreto ubicado justo a la entrada del salón de baile, donde cientos de personas, incluido el presidente de Estados Unidos, Donal Trump, se encontraban presentes. "Escuchamos disparos y toda la sala se quedó en silencio", relató Pirro, quien participaba como asistente en el evento. Pirro advirtió que la investigación sigue siendo "fluida" y no descartó que se presenten cargos adicionales a medida que el FBI, el Servicio Secreto y la Policía Metropolitana de Washington recopilen más pruebas sobre el historial y las motivaciones del agresor.

Cargos federales El hombre detenido por irrumpir armado en el hotel donde se celebraba la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca enfrenta dos cargos federales: uso de arma de fuego durante la comisión de un delito violento y agresión a un agente federal con arma peligrosa. Según detalló este sábado la fiscal federal del Distrito de Columbia, Janine Pirro, en una comparecencia ante los medios, el acusado comparecerá ante el tribunal federal el lunes y se prevé que se presenten cargos criminales adicionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió a través de su red social, Truth Social, una serie de imágenes y un vídeo que muestran el momento de la detención y la persecución del sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Ningún herido grave A pesar del intercambio de disparos en los pasillos del hotel, la policía informó que el sospechoso no fue alcanzado por las balas. No obstante, tras ser reducido, fue trasladado a un centro hospitalario para ser evaluado médicamente. Un oficial de la División Uniformada del Servicio Secreto fue alcanzado por una bala, pero su chaleco antibalas evitó heridas mortales. El agente fue trasladado a un hospital local y, según Carroll, se encuentra "con buen ánimo".