Ucrania asegura haber atacado tres buques militares rusos y un avión de combate en Crimea

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) afirmó este domingo haber atacado tres buques militares rusos y otros objetivos importantes en la base naval rusa y el aeródromo militar en la ciudad de Sebastopol, en la península ocupada de Crimea.

Los ataques con drones, llevados a cabo durante la noche del sábado al domingo por la unidad Alpha del SBU, alcanzaron a los grandes buques de desembarco de la Armada rusa Yamal y Filchenkov, así como al buque de reconocimiento Ivan Jurs, informó el SBU en un comunicado.

Dos sacerdotes ortodoxos bendicen un avión de combate ruso en Sebastopol, en la península de Crimea. / YURI LASHOV / AFP

Un radar de defensa aérea y varios edificios de la base también fueron alcanzados por los drones, de acuerdo al texto.

Ataque con drones

El ataque con drones contra el aeropuerto militar de Belbek, en la Crimea ocupada, dañó un caza Mig-31 y la infraestructura de la base, afirmó el SBU.

"Cada una de estas operaciones tiene una lógica clara; destruimos metódicamente elementos clave de la infraestructura militar del enemigo: la flota, la aviación, la inteligencia y la defensa aérea", declaró el jefe interino del SBU, Yevgueni Jmara.

Tres buques militares rusos ya resultaron dañados el 18 de abril en Sebastopol por el SBU en el marco de ataques ucranianos destinados a debilitar el control de Rusia sobre la Crimea ocupada y la zona adyacente del mar Negro, así como su capacidad para apoyar las operaciones en el frente en el sur de Ucrania.

Archivo - Daños materiales tras un ataque del Ejército de Rusia contra Odesa en noviembre de 2024, en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 (archivo) / -/Ukrinform/dpa - Archivo

En un mensaje aparte publicado el domingo, el Estado Mayor del Ejército ucraniano informó de un ataque contra una refinería de petróleo en la ciudad de Yaroslavl, en Rusia, donde se procesan unos 15 millones de toneladas de petróleo al año.

"Logística del ejército enemigo"

"Los productos de la planta incluyen gasolina, diésel y combustible para aviones, y son de vital importancia para la logística del ejército enemigo", subrayó el comunicado, señalando que el ataque con drones provocó un incendio en las instalaciones y que se está determinando el alcance de los daños.

Según el comunicado, dos trenes rusos con equipo militar también fueron atacados anoche cerca de dos asentamientos en la parte ocupada de la región ucraniana de Donetsk.

El comunicado también reveló que un radar de defensa aérea ruso y un sistema de defensa aérea Pantsir-1 fueron alcanzados por drones en Melitopol y Mariupol, en el sureste de Ucrania, la noche del viernes al sábado.