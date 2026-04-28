Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia prohibirá enviar al frente a operadores de drones para no ahuyentar a estudiantes

El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este lunes que enviará una circular al Ejército en la que se prohibirá terminantemente enviar al frente a los operadores de drones, muchos de los cuales son jóvenes.

El objetivo de la medida es "incrementar" el cumplimiento del reglamento de servicio en las unidades de drones por parte de los comandantes, aseguró Víctor Goremikin, jefe del departamento político-militar de las Fuerzas Armadas, según informaron las agencias locales.

Según el documento del ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, que será enviado a finales de este mes de abril, los operadores de drones sólo podrán ser empleados en el Ejército en virtud de los contratos que hayan firmado.