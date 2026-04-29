EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

China responde a Rubio y defiende su cooperación con Cuba, "legítima y transparente"

China defendió este miércoles como "legítima y transparente" su cooperación con Cuba y rechazó las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien acusó a la isla de permitir que "adversarios" de Washington realicen actividades de inteligencia cerca de su territorio.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian señaló en rueda de prensa que "la cooperación entre China y Cuba es legítima y transparente", al ser preguntado por si Pekín se considera aludido por esos comentarios, dados sus vínculos con la isla.

Lin añadió que "fabricar excusas, difundir rumores y difamar a otros no puede servir de pretexto" para justificar el "bloqueo brutal y las sanciones ilegales" de Estados Unidos contra Cuba, y subrayó que estas medidas "no pueden ocultar" que Washington "ha violado gravemente los derechos de supervivencia y desarrollo" del país caribeño y "las normas básicas de las relaciones internacionales".