Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán cuestiona el compromiso diplomático de Estados Unidos debido a "retórica amenazante"

Las negociaciones entre EE.UU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra están en el aire después de que no se celebraran este fin de semana, mientras el ministro de Exteriores iraní sigue presentando sus propuestas a los mediadores paquistaníes a la espera de una reacción de Washington. Entre tanto, los ataques israelíes contra el Líbano no cesan pese al alto el fuego en vigor, en un momento en el que el discurso del Gobierno israelí contra el grupo chií Hizbulá se recrudece y el número de muertos en territorio libanés supera ya los 2.500 en casi dos meses de guerra.

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El brent supera los 120 dólares ante el temor a un bloqueo a Ormuz prolongado El barril de petróleo brent para entrega en junio cotizaba este jueves en hora de negociación asiática por encima de los 120 dólares, en medio de preocupación por un posible prolongamiento del bloqueo del estrecho de Ormuz ante el estancamiento de las negociaciones entre Irán y EE. UU. El brent, de referencia en Europa, se disparaba a su precio más alto desde 2022, según el medio británico Financial Times, ya que a las 2:33 GTM del jueves el barril crecía un 2,78 % y se colocaba en los 120.81 dólares. Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, el precio del barril se ha revalorizado más del 62 %; en lo que va de año, sube cerca del 94 %.

Israel sigue violando el alto el fuego en Líbano, donde el total de muertos sube a 2.576 Israel volvió a atacar este miércoles diversas localidades del sur del Líbano pese al alto el fuego en vigor entre ambos países, lo que elevó a 2.576 el número de muertos en el territorio libanés desde el inicio del conflicto hace alrededor de dos meses. Entre otras zonas, los cazas israelíes alcanzaron este miércoles Touline, Jmeijme, Nabatieh al Fawqa o las inmediaciones de Al Malikiyah, mientras también se registraron ataques de artillería en Khirbet Slem y demoliciones de viviendas en Bint Jbeil, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN). Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano indicó en sendos comunicados que dos personas murieron y otras 22 resultaron heridas en un ataque en Jouayya, al tiempo que otra acción en Tayr Debba causó otros tres fallecidos, entre ellos un niño, y once heridos más. Con estos y otros bombardeos, el balance de víctimas desde el comienzo de la ofensiva israelí contra el Líbano el pasado 2 de marzo ascendió a 2.576 muertos y 7.962 heridos, según los últimos datos difundidos por ese mismo centro, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

Ministros de Exteriores de India e Irán conversan en pleno bloqueo del diálogo con EE.UU. El ministro de Asuntos Exteriores de la India, S. Jaishankar, recibió este miércoles una llamada de su homólogo iraní, Seyed Abás Araqchí, en un nuevo esfuerzo diplomático por desbloquear el diálogo horas después del ultimátum a Teherán del presidente estadounidense, Donald Trump. "Recibí una llamada del ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi. Mantuvimos una conversación detallada sobre diversos aspectos de la situación actual. Acordamos mantenernos en estrecho contacto", escribió en X Jaishankar. La Embajada de Irán en Nueva Delhi confirmó después que ambos representantes discutieron los últimos avances del cese al fuego en la región. El pasado 14 de abril, el primer ministro indio, Narendra Modi, habló por teléfono con la Casa Blanca para discutir las implicaciones de la guerra apenas dos días después de que concluyera el diálogo de paz de Islamabad que sentó a ambos lados cara a cara y que no resultó en ningún acuerdo.

Suben a nueve los muertos en un ataque israelí en Líbano, uno de los peores de la tregua El número de muertos en un ataque israelí que anoche alcanzó la localidad de Majdal Zoun, en el sur del Líbano, se elevó este miércoles a nueve, entre ellos tres miembros de la Defensa Civil, lo que lo convierte en una de las mayores masacres desde la entrada en vigor del alto el fuego. "El balance del bombardeo israelí de anoche contra el pueblo de Majdal Zoun, en el distrito de Tiro, ha subido a nueve muertos, incluidos tres paramédicos de la Defensa Civil Libanesa, y 17 heridos, entre ellos tres mujeres", informó el Centro de Operaciones de Emergencia en un comunicado. El departamento, dependiente del Ministerio de Salud Pública, había confirmado a última hora del martes el fallecimiento de cinco personas a causa de la acción, a la vez que el Ejército libanés informó de que dos de sus soldados habían resultado también heridos en ella. Por su parte, la Defensa Civil denunció la muerte de tres integrantes de la organización que se encontraban en la zona para socorrer a las víctimas de una acción previa, lo que elevó a más de un centenar el número de trabajadores del sector sanitario asesinados desde el inicio del conflicto a comienzos de marzo.

Miles de iraníes reafirman su lealtad al líder supremo con marchas por todo Irán Miles de iraníes participaron este miércoles en marchas de lealtad al líder supremo, Mojtaba Jameneí, a quien no se ha visto en público desde su nombramiento y en medio de los mensajes de Estados Unidos de que hay dudas acerca de quién lidera la República Islámica. En la plaza Engelab de Teherán abundaban las banderas y carteles con el rostro de Mojtaba y su asesinado padre y predecesor Alí Jameneí, en un ambiente festivo con conciertos, malabares, juegos para niños, futbolines y lecturas de Corán. En algunas casetas se lanzaban dardos a retratos del presidente estadounidense, Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y se pisaban banderas de sus países. Los actos se celebran coincidiendo con el aniversario del nacimiento del imán Reza, octavo del chiísmo y el único enterrado en suelo iraní, en la ciudad nororiental de Mashad. Su nacimiento se celebra todos los años en la República Islámica, pero generalmente en Mashad y con actos menores que los de esta ocasión.

El Líbano dice estar esperando a que EEUU ponga una fecha para iniciar diálogo con Israel El presidente libanés, Joseph Aoun, indicó este miércoles que están esperando a que Washington les comunique una fecha para el comienzo de las negociaciones con Israel, aunque alertó de que para ello las tropas israelíes deberán primero adherirse "totalmente" al cese de hostilidades en vigor. "Ahora estamos esperando una fecha por parte de Estados Unidos para iniciar las negociaciones", explicó ante un grupo de economistas, según declaraciones difundidas por la Presidencia del Líbano en un comunicado. Aoun defendió que la única vía para que Israel obtenga la seguridad que busca es a través de conversaciones de paz, pero argumentó que el país vecino "debe primero implementar totalmente el cese de hostilidades antes de seguir adelante con las negociaciones".nTras dos reuniones a nivel de embajadores en Washington, el pasado 17 de abril entró en vigor una tregua acordada por el Líbano e Israel que está previsto se extienda al menos hasta mediados de mayo, con el objetivo de allanar el camino al inicio de negociaciones directas entre ambos países. Sin embargo, Israel ha continuado atacando el territorio libanés a diario y llevando a cabo demoliciones masivas de viviendas en los pueblos que ocupa en el sur del Líbano, donde el grupo chií Hizbulá también comenzó a responder a esas violaciones a partir del quinto día de la tregua.

Habla Merz El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró este miércoles que, en su opinión, su relación con el presidente de EE.UU., Donald Trump, sigue siendo buena, después de las críticas que ambos mandatarios se han lanzado mutuamente con motivo de la guerra del país norteamericano contra Irán. "La relación personal entre el presidente estadounidense y yo sigue siendo, al menos desde mi punto de vista, invariablemente buena", señaló en una rueda de prensa sobre la adopción en el gabinete de la reforma del sistema sanitario alemán.

Medidas para la industria La Comisión Europea permitirá a los países cubrir con ayudas públicas una mayor parte de la factura energética de los sectores más expuestos al impacto de la guerra en Oriente Medio, en particular la industria electrointensiva, el transporte ferroviario y por carretera, la agricultura y la pesca o el transporte marítimo de corto recorrido. Este nuevo esquema, sin embargo, no recoge nuevas posibilidades para el sector de la aviación porque considera que la legislación comunitaria ya permite medidas "suficientes" para prestar apoyo a las compañías aéreas en el escenario actual.

21 ejecutados en Irán desde el inicio del conflicto Más de 4.000 personas han sido detenidas en Irán por cargos relacionados con la seguridad nacional y al menos 21 fueron ejecutadas desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos hace dos meses, denunció este miércoles el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk. De los 21 ejecutados, nueve eran personas vinculadas con las protestas de enero de 2026, otras 10 supuestamente pertenecían a grupos de oposición y dos fueron condenadas por espionaje, detalló Türk.