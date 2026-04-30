Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania ataca por segundo día consecutivo la refinería de una ciudad rusa en los Urales

Ucrania atacó nuevamente este jueves la refinería de la ciudad rusa de Perm, ubicada en los Urales, a más de 1.500 kilómetros de la frontera ucraniana con Rusia, informaron medios independientes rusos.

Según el canal de Telegram 'Ostorozhno, nóvosti' ('Cuidado, noticias'), sobre las 07:00 hora local (02:00 GMT) se escucharon varias explosiones en el sur de la ciudad, tras las cuales se alzó una alta columna de humo.

Las autoridades locales no han comentado ni confirmado esta noticia.