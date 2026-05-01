Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán cuestiona el compromiso diplomático de Estados Unidos debido a "retórica amenazante"

Las negociaciones entre EE.UU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra están en el aire después de que no se celebraran este fin de semana, mientras el ministro de Exteriores iraní sigue presentando sus propuestas a los mediadores paquistaníes a la espera de una reacción de Washington. Entre tanto, los ataques israelíes contra el Líbano no cesan pese al alto el fuego en vigor, en un momento en el que el discurso del Gobierno israelí contra el grupo chií Hizbulá se recrudece y el número de muertos en territorio libanés supera ya los 2.500 en casi dos meses de guerra.

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El aval del Congreso La Administración de Donald Trump aseguró este jueves que no necesita autorización del Congreso al considerar que las hostilidades con Irán han terminado, tras un alto el fuego vigente desde el 7 de abril y sin intercambios de fuego desde entonces, a pocas horas de que se cumpla el plazo de 60 días previsto en la Resolución de Poderes de Guerra. Según altos funcionarios de la Administración citados por el canal NewsNation, las hostilidades que iniciaron el 28 de febrero "han terminado" con el alto al fuego acordado el 7 de abril y ampliado la semana pasada.

El Gobierno Trump dice que no necesita autorización del Congreso tras la tregua con Irán Un día antes de que venza el plazo de 60 días que obliga al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a pedir autorización al Congreso para mantener tropas desplegadas para la guerra contra Irán, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró este jueves que dicho permiso es ahora innecesario porque Washington declaró una tregua con Teherán el pasado 21 de abril. "En este momento nos encontramos en un alto el fuego, lo cual, a nuestro entender, significa que el plazo de 60 días se pausa, o se detiene, durante un alto el fuego", aseguró Hegseth ante el Comité de Servicios Armados del Senado. La Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973, la ley que exige que el Ejecutivo tenga que pedir permiso al Congreso para mantener la ofensiva militar más allá de 60 días, no hace ninguna mención específica sobre cómo un alto el fuego alteraría la fecha para solicitar dicha autorización.

Al menos 16 muertos, incluido un militar, en ataques israelíes contra el sur del Líbano Al menos 16 personas, incluidas un militar libanés, murieron este jueves en diferentes ataques de Israel contra el sur del Líbano, pese al alto el fuego en vigor entre ambos países, informaron fuentes oficiales. El Centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Líbano, aseguró en un comunicado que los ataques contra el sur del Líbano a lo largo de esta jornada han provocado la muerte de cuatro personas, entre ellas dos niños y una mujer, así como nueve heridos en la población de Jibchit. Asimismo, cuatro personas murieron, incluidas tres mujeres, y 13 resultaron heridas en una acción israelí contra Toul, a pocos kilómetros al norte de Jibchit, al tiempo que otra mujer pereció en Harouf, también aledaña a ambas localidades, de acuerdo con el departamento. Esta tarde, la fuente informó de al menos seis muertos en la localidad de Zebdine, muy cerca de la ciudad de Nabatieh.

Irán amenaza con "ataques largos y prolongados" contra los aliados regionales de EEUU si Washington retoma la agresión militar Con las bombas detenidas, la rivalidad de Irán con Estados Unidos e Israel se expresa en palabras. Teherán ha dicho que responderá a Washington con "ataques prolongados y dolorosos" si este decide retomar la agresión militar. El líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ha celebrado en un discurso leído en la televisión el inicio de "un nuevo capítulo" en el estrecho de Ormuz y en el golfo Pérsico, a cuyos Estados árabes ha augurado un "futuro brillante" sin Estados Unidos. A su vez, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, se ha pronunciado en la misma línea alegando que pronto "será necesario" que Tel Aviv actúe de nuevo "para eliminar amenazas existenciales" que provienen de Irán. Leer más

El ministro israelí de Defensa ve posible tener que volver a actuar "pronto" contra Irán El ministro israelí de Defensa ve posible tener que volver a actuar "pronto" contra Irán Jerusalén, 30 abr (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este jueves que "es posible" que Israel tenga que volver a actuar "pronto" contra Irán para "garantizar el logro de los objetivos" en el país. Durante un discurso en una ceremonia castrense, afirmó que tras la ofensiva junto a Estados Unidos "Irán ha sufrido duros golpes" que "lo han hecho retroceder años en todos los ámbitos". "Apoyamos estos esfuerzos (de Estados Unidos) y brindamos el respaldo necesario, pero es posible que pronto debamos volver a actuar para garantizar el logro de los objetivos", añadió, según una nota distribuida por su ministerio. También habló de la guerra contra el grupo chií libanés Hizbulá, que se encuentra bajo un alto el fuego durante el que se siguen produciendo ataques de ambas partes.

Irán dice que está abierto a la diplomacia si EE.UU. cesa sus "acciones provocadoras" El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este jueves que la República Islámica está dispuesta a continuar la diplomacia con Estados Unidos si éste detiene “sus acciones excesivas y provocadoras”. El mandatario mostró su “disposición a continuar el proceso diplomático para lograr una solución justa que garantice el respeto a los derechos de Irán y el establecimiento de la paz y la tranquilidad en la región”, según un comunicado de la presidencia iraní. Pero consideró que la consecución de este objetivo depende "del cese de las acciones excesivas y provocadoras de Estados Unidos”, según la nota.

El resto de naves de la Flotilla se resguarda al sur de Creta tras el abordaje israelí La mayoría de los barcos de la Flotilla que no fueron interceptados anoche por el ejército israelí en aguas internacionales, un total de 26, permanecen este jueves anclados al sur de la isla griega de Creta, valorando cómo proceder e intentando contactar con algunas naves con las que se ha perdido comunicación. La pasada noche el ejército israelí sorprendió a la Global Sumud Flotilla cuando alcanzaba aguas griegas, a 1.200 kilómetros de distancia de su destino final, la Franja de Gaza.

Una ONG israelí pide al Tribunal Supremo que libere a 14 médicos de Gaza detenidos sin cargos La ONG Médicos por los Derechos Humanos-Israel (PHRI, en inglés) solicitó este jueves al Tribunal Supremo de este país que libere a catorce médicos gazatíes detenidos sin cargos formales en su contra, todo ello "mientras el sistema de salud de Gaza colapsa". "Israel los mantiene en prisión preventiva prolongada, mientras el sistema de salud de Gaza colapsa y los pacientes se quedan sin atención médica. Esto no solo constituye una violación de sus derechos, sino que también tiene consecuencias directas y potencialmente mortales para miles de personas", dijo Naji Abbas, director del departamento de Prisiones de PHRI, en un comunicado.

El líder supremo de Irán afirma que Estados Unidos no tiene lugar en el futuro del Pérsico El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves que ha comenzado una nueva etapa en el golfo Pérsico con un “brillante” futuro regional sin Estados Unidos. “Hoy, dos meses después de la mayor concentración militar y agresión de los matones del mundo en la región y de la vergonzosa derrota de Estados Unidos, se está escribiendo un nuevo capítulo para el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz”, dijo Jameneí en un mensaje publicado con ocasiones del Día del golfo Pérsico en Irán.