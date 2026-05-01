Israel confirma que todos los activistas de la Flotilla detenidos, menos dos, están ya en Grecia

Los alrededor de 175 activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos por Israel en aguas internacionales se encuentran ya en territorio griego, confirmó el Ministerio de Exteriores israelí, que anunció que dos de ellos -un brasileño y un palestino- serán llevados a Israel para ser "interrogados". En un mensaje en sus redes sociales, Exteriores informó este viernes de su decisión de transferir a territorio israelí al palestino Saif Abu Keshek como "sospechoso de pertenecer a una organización terrorista" y al brasileño Thiago Ávila como "sospechoso de actividades ilegales", sin concretar los cargos.

El Ejército israelí interceptó este jueves de madrugada 22 de las 58 naves de la Flotilla a unos 100 kilómetros al oeste de la isla griega de Creta, en aguas internacionales, y transbordó a los activistas a un barco israelí. Este viernes, 33 de los barcos que participan en ella están navegando junto a la costa sur de Creta en dirección hacia la Franja de Gaza, según el localizador de barcos de la organización, pero se desconoce por ahora su destino.

"Todos los activistas de la Flotilla se encuentran ahora en Grecia, excepto Saif Abu Keshek y Thiago Ávila", dijeron luego fuentes de Exteriores sobre las alrededor de 175 personas detenidas el jueves por las fuerzas israelíes cuando se dirigían hacia Gaza en misión humanitaria. Ávila, que ha participado en otras flotillas a Gaza, estuvo en abril retenido en el aeropuerto de Buenos Aires tras denegar su ingreso a Argentina -aliado de Israel-, donde se disponía a anunciar la delegación local de la Flotilla Global Sumud. El brasileño es uno de los coordinadores de la Flotilla Global Sumud a Gaza y participó recientemente en el Convoy Nuestra América a Cuba.

Abu Keshek también es coordinador de la Flotilla y en una entrevista con el medio Middle East Eye en septiembre de 2025 defendió la estrategia de la no violencia en vista de informaciones de que Israel planeaba declarar terroristas a sus activistas.

Coincidiendo con la última Flotilla Global Sumud que intentó sin éxito llegar a Gaza, Exteriores israelí publicó ese mes un mensaje en el que calificaba a Abu Keshek de "operativo de Hamás" y afirmaba que poseía una empresa en España que era propietaria de barcos que participaban en la misión.

El Ministerio de Exteriores griego confirmó que estaba en coordinación con las autoridades israelíes para el desembarque seguro de los activistas en Grecia.

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Una delegación del Ministerio griego se dirigió anoche al punto de llegada de los activistas, que no ha sido revelado, para coordinar las acciones y cooperar con las autoridades consulares extranjeras.