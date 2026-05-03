Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Un alto mando militar iraní ve probable que se reanude la guerra

Las negociaciones entre EE.UU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra están en el aire después de que no se celebraran este fin de semana, mientras el ministro de Exteriores iraní sigue presentando sus propuestas a los mediadores paquistaníes a la espera de una reacción de Washington. Entre tanto, los ataques israelíes contra el Líbano no cesan pese al alto el fuego en vigor, en un momento en el que el discurso del Gobierno israelí contra el grupo chií Hizbulá se recrudece y el número de muertos en territorio libanés supera ya los 2.500 en casi dos meses de guerra.

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Acusaciones de piratería Irán ha condenado las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que calificó de “piratería” la incautación de buques iraníes por parte de Estados Unidos. “El presidente de Estados Unidos ha calificado de forma abierta la incautación ilegal de buques iraníes como ‘piratería’, jactándose desvergonzadamente de que ‘actuamos como piratas’”, afirmó a última hora del sábado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en la red social X.

Habla Trump El presidente de EEUU, Donald Trump, ha señalado que pronto revisará el plan que le ha enviado Irán para acabar con la guerra, apenas unas horas después de asegurar que las propuestas iraníes no eran satisfactorias. "Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años", aseguró esta noche el presidente estadounidense en un escueto mensaje en su red social Truth.

La situación en Ormuz Un "superpetrolero" iraní (NITC, en inglés), con más de 1,9 millones de barriles de crudo a bordo, valorados en unos 220 millones de dólares, logró evadir el bloqueo que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mantienen sobre el estrecho de Ormuz, de acuerdo a lo difundido este sábado por el portal especializado TankerTrackers. Según una publicación en la red social X, la nave llamada 'HUGE' (9357183) "fue vista por última vez frente a las costas de Sri Lanka, hace más de una semana" y actualmente navega por el estrecho de Lombok, en Indonesia, "en dirección al archipiélago de Riau", sin que la información detalle cómo y cuándo lograron escapar de la contención del país norteamericano.

Los soldados de EEUU en Alemania El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que planea retirar "mucho más de 5.000" soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, en medio de sus críticas hacia los aliados europeos por su falta de apoyo en la guerra contra Irán. "Vamos a reducir drásticamente y vamos a recortar mucho más de 5.000", dijo Trump en declaraciones a los medios en Florida.

Trump amaga con nuevas hostilidades en Irán, mientras Teherán maneja los tiempos El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró esta semana insatisfecho con la marcha de las negociaciones con Irán, que ha sabido manejar los tiempos de un diálogo repleto de obstáculos, pero que mantiene vivo un alto el fuego sin reapertura del estrecho de Ormuz, que perjudica principalmente a los aliados de Washington. "Quieren llegar a un acuerdo. No estoy satisfecho con ello, así ya veremos que pasa", indicó Trump este viernes dese la Casa Blanca. El presidente ha envido mensajes confusos, asegurando que su administración mantiene conversaciones por la vía telefónica, mientras que reitera que no saben quién toma las decisiones en Teherán porque su liderazgo está diezmado o escondido tras 40 días de ataques que entraron en un pausa el pasado 8 de abril. Irán, desde entonces, ha presentado varios propuestas de negociación, la última el jueves, a través de los mediadores pakistaníes, aunque Washington sigue sin mover pieza sobre una posible reanudación de los encuentros en Islamabad para resolver el impás.

Cientos de israelíes se manifiestan contra el Gobierno de Netanyahu Cientos de israelíes se manifestaron este sábado en distintas ciudades del país para protestar contra el Gobierno y el primer ministro Benjamín Netanyahu. Según informó la oenegé Movimiento de Protesta Prodemocracia Israelí, varios centenares de personas se concentraron en la plaza Habima de Tel Aviv, uno de los principales puntos de reunión de las protestas, donde corearon consignas a favor de la democracia y en favor de un acuerdo de paz con el Líbano. Según se puede observar en imágenes cedidas por esta organización, algunos manifestantes portaban pancartas con citas del exdirigente israelí Isaac Rabin, impulsor de los Acuerdos de Oslo y asesinado en 1995, como su conocida declaración "La violencia socava los fundamentos de la democracia". Los asistentes también exhibieron lemas como "La esperanza está en un acuerdo de paz, no en un acuerdo judicial", en referencia a la solicitud de indulto presentada el pasado noviembre por Netanyahu, quien enfrenta un juicio por varios casos de corrupción, fraude y abuso de poder. Leer más

Irán defiende el enriquecimiento de uranio “sin restricción” bajo supervisión internacional Irán defendió este sábado la “legalidad” de su programa de enriquecimiento de uranio bajo supervisión internacional, en momentos en que las negociaciones de paz con Estados Unidos siguen estancadas principalmente por las diferencias en torno al programa nuclear iraní. “Desde el punto de vista legal, no existe ninguna restricción sobre el nivel de enriquecimiento de uranio, siempre que se lleve a cabo bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), como era el caso de Irán”, afirmó la representación iraní ante la ONU en la red social X. Además, pidió no dar “ninguna cobertura” a Estados Unidos por su comportamiento “escandaloso e hipócrita”, al denunciar que ha incumplido durante décadas sus obligaciones en materia de desarme y no proliferación nuclear. “¡Extremadamente vergonzoso! Durante 56 años, Estados Unidos —poseedor de miles de ojivas nucleares y principal proliferador de este tipo de armas— ha incumplido de forma evidente sus obligaciones de no proliferación y desarme nuclear establecidas en los artículos I y VI del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)”, sostuvo la representación de Irán en la ONU.

Abogados acusan a Israel de malos tratos e "interrogatorios ilegales" a los activistas El equipo legal de Adalah, organización que representa a los dos activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en Israel, denunció este sábado que estos sufren malos tratos e "interrogatorios ilegales" en prisión. Según un comunicado, los abogados se reunieron por primera vez con el brasileño Thiago Ávila y el palestino-español Saif Abukeshek en la prisión de Shikma (en la localidad israelí de Ashkelon), a donde llegaron esta mañana tras permanecer dos días bajo custodia de la Marina israelí. La organización afirma en su nota que Ávila denunció haber sido "golpeado", "arrastrado por el suelo" y mantenido vendado e incomunicado desde su detención, lo que le habría provocado lesiones visibles, dolor intenso y episodios de pérdida de conocimiento.

Hamás condena los presuntos abusos israelíes El movimiento islamista Hamás condenó este sábado los presuntos abusos y agresiones físicas denunciados por activistas de la Flotilla Global Sumud en el contexto de su interceptación y arresto por las fuerzas armadas israelíes en aguas internacionales. "Los abusos y agresiones físicas perpetrados por las fuerzas de ocupación sionistas contra los activistas de la Flotilla Global Sumud antes de su liberación constituyen una prueba más de la magnitud del crimen y el declive moral" de Israel, afirmó el grupo palestino en un comunicado publicado en sus canales.