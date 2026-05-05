La Trinidad
Mueren nueve trabajadores tras la explosión de una mina en Colombia
Otras seis personas se encontraban en el interior de la mina y han podido ser rescatadas con vida y trasladadas a un centro hospitalario
EP
Las autoridades colombianas han confirmado la muerte de los nueve trabajadores que permanecían atrapados en la mina La Trinidad, ubicada en la localidad de Sutatausa, departamento de Cundinamarca, mientras que otros seis han sido trasladados a un hospital del municipio de Ubaté.
Así lo ha confirmado el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey Ángel, en sus redes sociales, desde donde ha enviado sus condolencias a los familiares de las víctimas. "Lamentamos profundamente esta tragedia", ha escrito.
Las seis personas que han logrado ser rescatadas con vida han sido trasladadas al Hospital Regional El Salvador de Ubaté para recibir tratamiento médico. "Las labores de atención y verificación continúan en campo con el acompañamiento de los organismos de socorro", ha dicho.
Las víctimas se encontraban trabajando a una profundidad de unos 600 metros cuando una acumulación de gases, según las primeras pesquisas, ha provocado la explosión que les ha mantenido atrapados durante varias horas.
En el momento de la explosión eran quince los trabajadores que se encontraban en el interior de la mina, de los cuales tres lograron salir por su propio pie, según informó el propio gobernador de Cundinamarca.
La Agencia Nacional de Minería ha comunicado que hace menos de un mes realizó una inspección técnica a las instalaciones y emitiendo varias alertas y recomendaciones, entre ellas reforzar los sistemas de seguridad ante la posibilidad de derrumbes, explosiones y control de polvo de carbón.
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