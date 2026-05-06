Muere Ted Turner, fundador de la CNN y pionero de los canales de noticias 24 horas

El empresario estadounidense Ted Turner, fundador de la CNN, falleció este miércoles a los 87 años, informó la propia cadena. Nacido en 1938 en Cincinnati, Turner revolucionó el panorama informativo mundial con el lanzamiento en 1980 del primer canal de noticias las 24 horas. Asimismo, construyó un influyente imperio de medios, que incluyó cadenas como TBS y TNT, y convirtió a la CNN en un referente informativo internacional.

El nacimiento de la Cable News Network (CNN), el 1 de junio de 1980, dio un giro radical al panorama televisivo tradicional con su apuesta por la cobertura de noticias de última hora durante las 24 horas del día, alcanzado fama en todo el mundo con su cobertura de la guerra del Golfo en 1991. Desde entonces, la CNN se convirtió en actor central en la cobertura de todo tipo de acontecimientos globales, desde conflictos bélicos hasta elecciones presidenciales y catástrofes naturales, lo que consolidó el concepto de información en tiempo real a escala mundial, que el propio Turner describió como "el mayor logro de su vida".

El éxito de la cadena inspiró la creación de otros canales de noticias que emitían las 24 horas del día, entre ellos Fox News, fundado por Rupert Murdoch, eterno rival de Turner, y MSNBC. El propio imperio televisivo de Turner se expandió más allá de CNN e incluyó los canales TBS y TNT, dedicados al deporte y al entretenimiento, Turner Classic Movies y Cartoon Network, entre otros. En 1991 fue nombrado 'Persona del Año' por la revista Time por su influencia y el papel que jugó en la transformación de la comunicación moderna.

'La Boca del Sur'

Apodado 'La Boca del Sur' por su carácter directo y su estilo sin filtros, Turner fue también un filántropo activo que creó la Fundación de las Naciones Unidas para apoyar el trabajo de la ONU y financiar algunas de sus iniciativas. Además, se implicó en proyectos medioambientales, incluyendo iniciativas de conservación como la reintroducción del bisonte en el oeste de Estados Unidos. También fue un activista que promovió el desarme nuclear y un conocido defensor de causas vinculadas a la sostenibilidad y la cooperación internacional.

Turner también expandió sus intereses hacia el deporte y el entretenimiento, llegando a ser propietario de equipos como los Atlanta Braves de béisbol. En sus últimos años, el empresario continuó vinculado a sus iniciativas filantrópicas, aunque redujo su actividad pública tras revelar en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el cerebro y provoca un deterioro progresivo de las funciones cognitivas.

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Turner deja cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos. Su tercera esposa fue la actriz Jane Fonda, con quien se casó en 1991 y se divorció una década más tarde, achacando los problemas de su matrimonio a la conversión de ella al cristianismo.