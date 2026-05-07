Croatia Airlines cancela 900 vuelos por la crisis del combustible por la guerra en Irán

La aerolínea nacional croata Croatia Airlines ha cancelado aproximadamente 900 vuelos de aquí a julio por el aumento del precio del combustible para aviones provocado por el bloqueo del estrecho de Ormuz, en el contexto de la guerra en Irán. Los recortes representarán cerca del 5% de los 27.000 trayectos programados para ese período, confirmó anoche el director comercial de la aerolínea estatal croata, Slaven Zabo, en declaraciones a la televisión local RTL.

El directivo anunció además un aumento en los precios de los billetes a partir de junio por diversos factores, como la demanda y la alta competencia, hasta los precios del queroseno y la subida de las tasas aeroportuarias. "El precio del combustible para aviones se ha duplicado desde el inicio de la crisis y ha aumentado más que el del petróleo crudo. Los costes actuales de combustible para las aerolíneas, incluida Croatia Airlines, provocarán pérdidas multimillonarias en este periodo", aseguró Zabo.

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Varias aerolíneas europeas están intentando reducir pérdidas suspendiendo vuelos cortos y menos rentables. Croatia Airlines había reducido ya su red de vuelos en marzo y abril, eliminando diversas rutas que conectan Croacia con destinos como Ámsterdam, Milán, Bucarest, Tirana y Skopie. Pese a los recortes, la compañía espera mantener hasta 100 vuelos diarios durante la temporada alta (entre junio y agosto). Eso sí, los precios de los billetes aumentarán tras el reciente anuncio del aeropuerto de Zagreb, que sube en un 20% sus tasas a partir de junio, informó la cadena regional N1. La compañía ofrece vuelos entre Zagreb y las ciudades de Barcelona y Madrid.