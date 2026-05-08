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Sondeo sobre la situación internacional

Encuesta CIS: Dos de cada tres españoles temen una guerra mundial ante el conflicto en Oriente Medio

La mitad de los encuestados creen que EEUU e Israel están perdiendo la contienda y la mayoría confiesa que le está afectando personalmente por sus efectos económicos

Archivo - Buque de la Guardia Revolucionaria iraní y una lancha rápida en aguas del golfo Pérsico

Archivo - Buque de la Guardia Revolucionaria iraní y una lancha rápida en aguas del golfo Pérsico / Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

Jose Rico

Barcelona

Los españoles se muestran mayoritariamente pesimistas con la situación actual del mundo, detectan que la guerra de Irán les está afectando personalmente por sus consecuencias económicas, y piensan que Estados Unidos e Israel están perdiendo la guerra en Oriente Próximo, según un estudio sobre la situación internacional difundido este viernes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La respuesta más inquietante es que a dos de cada tres ciudadanos les preocupa que la escalada bélica desemboque en una guerra mundial.

La encuesta, realizada a partir de 6.000 entrevistas telefónicas entre el 22 y el 30 de abril, los conflictos armados y el papel que los EE.UU. y su presidente Donald Trump están desempeñando en estas crisis, al igual que la OTAN y la Unión Europea.

Casi un 70 % de los encuestados (el 69,2%) hace un balance pesimista de lo que sucede en el mundo, y más de la mitad (el 58,5 %) aventura que en el futuro se vivirá "peor" o "mucho peor", e incluso un 66,6 % se muestra "muy" o "bastante" preocupado por una posible "guerra global".

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Sobre los conflictos activos, los españoles creen que los EE.UU. e Israel están perdiendo la guerra que "han desencadenado en Oriente Próximo"; opina así el 52,4 % frente a un 27,6 % que discrepa al entender que sí la están ganando.

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