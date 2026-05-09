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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia y Ucrania declaran una tregua coincidiendo con el aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
El Kremlin dice que Ucrania no intentó sabotear su desfile militar en la Plaza Roja
El Kremlin aseguró este sábado que Ucrania no intentó sabotear el desfile militar en la Plaza Roja con ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, como temían las autoridades rusas.
"No intentaron nada. Todo fue bien", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la prensa local.
Moscú desconecta internet en el centro de Moscú seguridad pese a la tregua con Ucrania
Las autoridades rusas desconectaron este sábado totalmente internet en el centro de la capital, Moscú, por motivos de seguridad, pese a la tregua acordada por Ucrania con mediación de EE.UU. para conmemorar el Día de la Victoria que se celebra hoy con un desfile militar en la plaza Roja.
Según pudo constatar EFE, el internet móvil no funciona en el corazón de la urbe de 13 millones de habitantes, algo que ha sido corroborado por otros medios locales.
Cinco muertos en Ucrania tras atacar Rusia con 43 drones y un misil balístico Iskander-M
Rusia atacó la noche del viernes territorio ucraniano con un misil balístico Iskander-M y 43 aparatos no tripulados y causó al menos cinco muertos, aseguraron este sábado las autoridades regionales y la Fuerza Aérea ucraniana.
Esas autoridades no precisaron si hubo ataques pasada la medianoche, cuando entró en vigor el alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania, que durará hasta el lunes 11 de mayo.
Las crecientes limitaciones en la vida diaria en Rusia y el cansancio por la guerra pasan factura a Putin
Sofia Rusova, activista social residente en Moscú, se dio de bruces por vez primera con las limitaciones de la guerra de Ucrania hace cerca de un año. Aterrizó en la república de Udmurtia, atravesada por el río Kama, afluente del Volga, en el centro de la Rusia europea, para visitar a su familia. Ya en la terminal aeroportuaria, al conectar su teléfono tras el vuelo, se dio cuenta de que carecía de conexión de internet, circunstancia que le impedía llamar a un taxi a través de una aplicación.
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Putin: el Ejército ruso avanza en Ucrania pese al apoyo de la OTAN al enemigo
El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este sábado durante el desfile militar por el Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial que el Ejército ruso avanza en Ucrania pese al apoyo al enemigo de "todo el bloque de la OTAN".
"Pese a que combaten contra una fuerza agresiva que es apoyada por todo el bloque de la OTAN, nuestros héroes siguen avanzando", dijo Putin al intervenir en la plaza Roja con ocasión del 81 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi.
Rusia celebra la parada de la Victoria sin armamento pesado por primera vez desde 2007
Rusia celebra este sábado en la plaza Roja el desfile militar por el Día de la Victoria de 1945 sobre la Alemania nazi sin armamento pesado por primera vez desde 2007, según el Kremlin, a causa de la amenaza terrorista ucraniana.
Los tanques, piezas de artillería, lanzaderas y misiles intercontinentales marcharon por el empedrado de la plaza durante los primeros cuatro años de la guerra de Ucrania, que comenzó en febrero de 2022.
Precisamente, el presidente ruso, Vladímir Putin, fue el que ordenó en 2008 incluir armamento pesado en el desfile para conmemorar la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi.
Trump dice que Putin y Zelenski han acordado un alto el fuego del 9 al 11 de mayo
El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este viernes que sus homólogos de Rusia, Vladímir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, han acordado un alto el fuego entre el 9 y el 11 de mayo que incluye suspender todo ataque y un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país.
Zelenski destaca las "fructíferas" negociaciones en EEUU y espera ya en Kiev a los representantes de Trump
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado este viernes las "fructíferas" negociaciones que en la víspera mantuvo el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa, Rustem Umerov, con representantes de la Administración de Donald Trump en Miami, Florida, y ha adelantado que los siguientes diálogos se celebrarán en Kiev "a finales de primavera y principios de verano".
"Las negociaciones fueron fructíferas. Estamos coordinando el calendario de las visitas y esperamos la llegada de representantes del presidente estadounidense (Donald Trump) a Kiev a finales de primavera y principios del verano", ha contado Zelenski, que confía en que ahora sí se pueda "implementar e intensificar la diplomacia".
Tal y como adelantó el jueves, estas conversaciones, las primeras después del largo parón provocado por la guerra en Irán, han servido para abordar cuestiones humanitarias, en especial lo relacionado con el intercambio de prisioneros, además de ultimar "detalles" sobre acuerdos de seguridad.
Registrado un fuerte incendio cerca de la central nuclear de Chernóbil tras el impacto de un dron
Las autoridades de Ucrania han informado este viernes de que se ha registrado un fuerte incendio cerca de la central nuclear de Chernóbil, en el norte de Ucrania, tras el impacto de un dron en el marco de la invasión rusa, si bien han confirmado que de momento los niveles de radiación siguen siendo "estables".
"La situación en Ucrania, y particularmente en la región norteña de Kiev, la radiación sigue estable a las 11.00. Los bomberos continúan trabajando en la Zona de Exclusión de Chernóbil para apagar el incendio", ha indicado el Servicio Estatal de Emergencias en un mensaje difundido a través de Facebook.
Asimismo, ha pedido a la población que, "ante informaciones contradictorias, atiendan únicamente a los anuncios que vengan de canales y fuentes oficiales". "El Servicio de Emergencias informará debidamente sobre la situación de la radiación en el país", ha aclarado.
Rusia acusa a Ucrania de mostrar su "naturaleza terrorista" con ataques durante la tregua
El Kremlin acusó este viernes a Ucrania de mostrar su "naturaleza terrorista" por efectuar ataques contra infraestructuras civiles coincidiendo con la tregua unilateral de 48 horas declarada por el presidente ruso, Vladímir Putin.
"Esta es la manifestación de la naturaleza terrorista del régimen de Kiev", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
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