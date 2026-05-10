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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia y Ucrania declaran una tregua coincidiendo con el aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Rusia exige una explicación a Armenia por permitir a Zelenski amenazar a Moscú
El Kremlin exigió este domingo una explicación a Armenia por invitar al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebró el lunes pasado en Ereván.
"Por supuesto, seguramente esperamos alguna clase de explicación", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la televisión rusa.
Peskov consideró "no muy normal" que Ereván haya cedido a Zelenski "una plataforma para realizar declaraciones absolutamente antirrusas", en alusión a la frase de que Rusia teme "que los drones sobrevuelen la plaza Roja" con ocasión del desfile de la Victoria sobre la Alemania nazi que tuvo lugar ayer sábado.
Zelenski afirma que sanciones contra Rusia y otras formas de presión están dando resultado
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo que las sanciones contra Rusia y otras formas de presión está dando resultado, y subrayó la necesidad de que la cooperación en Europa siga siendo sólida.
"Está claro que el efecto combinado de las sanciones contra Rusia y otras formas de presión está dando los resultados necesarios. ¡Gracias a todos los que están colaborando!", escribió en un mensaje en redes sociales.
Rusia lanzó desde la pasada medianoche 27 drones contra Ucrania
Rusia lanzó desde anoche contra Ucrania 27 drones que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar en su totalidad, informó la Fuerza Aérea ucraniana este domingo, el segundo de los tres días de alto el fuego entre Moscú y Kiev.
El comunicado precisa que los vehículos aéreos no tripulados de los tipos Shahed, Gerbera e Italmas, así como drones réplica Parodia, fueron lanzados a partir de la medianoche desde las direcciones rusas de Primorsko-Ajtarsk y Mílerovo.
Rusia acusa a Ucrania de violar la tregua de Trump al atacar Crimea y otras cinco regiones
Rusia acusó este domingo a Ucrania de violar por segunda jornada consecutiva la tregua acordada con mediación del presidente de EE.UU., Donald Trump, al atacar la anexionada península de Crimea y cinco regiones del país.
Según el parte de guerra del Ministerio de Defensa, el Ejército ucraniano atacó con artillería y drones la anexionada Crimea, las regiones fronterizas de Rostov, Kursk y Bélgorod, estas dos últimas las más castigadas por la guerra, y las de Krasnodar y Kaluga.
Putin condiciona una reunión con Zelenski a la firma de un acuerdo definitivo de paz
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este sábado que está dispuesto a reunirse con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en un tercer país, si bien ha puesto como condición que haya sobre la mesa un acuerdo definitivo de paz para poner fin al conflicto con Kiev.
"Sería posible reunirse en un tercer país, pero solo si se alcanza un acuerdo definitivo sobre un tratado de paz, que debería estar diseñado con una perspectiva a largo plazo", ha señalado en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias TASS.
Putin también ha asegurado que hasta ahora Ucrania no ha presentado ninguna propuesta de intercambio de prisioneros, como contempla la tregua de tres días alcanzada entre las partes y anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de violar el alto el fuego de tres días
Las autoridades de Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de volar el alto el fuego de tres días anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con motivo del Día de la Victoria, que conmemora el triunfo soviético frente a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha denunciado este sábado que las fuerzas ucranianas están llevando a cabo violaciones generalizadas del alto el fuego en vigor desde hace unas horas con ataques a posiciones militares en territorio ruso, a los que Moscú está respondiendo en consecuencia.
"Ucrania está violando el alto el fuego y las Fuerzas Armadas ucranianas han lanzado ataques contra objetivos civiles en regiones rusas y posiciones de tropas rusas en la zona de operaciones militares especiales", ha anunciado el sábado el Ministerio de Defensa ruso, usando la designación empleada por Moscú para describir la invasión de Ucrania.
Ataques rusos dejan una mujer muerta y tres heridos en la región de Jersón
Una mujer murió y otras tres personas resultaron heridas este sábado en ataques rusos contra la región de Jersón, según denunció la Fiscalía regional, y después de que entrara en vigor la pasada medianoche el alto el fuego de tres días entre Ucrania y Rusia.
El comunicado precisa que el ejército ruso bombardeó localidades de la región de Jersón con artillería y drones y que "a las 17.30 se había constatado que, como consecuencia de la agresión rusa, una persona había muerto y tres habían resultado heridas".
La víctima mortal, una mujer de 58 años, y un hombre, que resultó herido, se encontraban en la calle en el momento de ataque con drones contra la aldea de Nezlamne.
Ucrania informa de una exitosa operación de asalto junto con voluntarios de América Latina
El Cuerpo Jartia de la Guardia Nacional Ucraniana informó este sábado de una exitosa operación de asalto en el sector del Vovchansk, en la región de Járkov, junto a voluntarios de América Latina, en la que se destruyó el sistema de fortificaciones de campaña y se limpiaron posiciones enemigas.
El comunicado precisa que durante la operación de asalto llevada a cabo entre abril y mayo, combatientes del 23.º Regimiento de Asalto 'R.U.G' del 2.º Cuerpo de la Guardia Nacional de Ucrania 'Jartia' cruzaron la línea de combate y despejaron las posiciones defensivas avanzadas del enemigo, adentrándose en un fortín de la compañía.
"En la misión de combate participaron militares ucranianos y voluntarios extranjeros de países latinoamericanos, llevando a cabo conjuntamente operaciones de asalto", subraya el texto, que no precisa las fechas exactas de la operación.
La UE no quiere "entorpecer" las negociaciones entre Ucrania y Rusia lideradas por Trump
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo este sábado que la Unión Europea (UE) no quiere "entorpecer" las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia emprendidas a iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anoche anunció un acuerdo entre ambos bandos para una tregua de tres días en Ucrania.
"No queremos entorpecer la iniciativa liderada por el presidente Trump, así que estamos a la espera", dijo el portugués en declaraciones a periodistas al ser preguntado por este asunto, mientras se encontraba en Bruselas celebrando el Día de Europa.
Moscú acusa a Ucrania de violar la tregua al atacar territorio ruso y la anexionada Crimea
Rusia acusó este sábado a Ucrania de violar la tregua de tres días por el Día de la Victoria ,acordada con mediación de Estados Unidos, al atacar territorio ruso y también la anexionada península ucraniana de Crimea.
"Pese a la tregua anunciada, las fuerzas ucranianas atacaron las posiciones de nuestras tropas con drones de asalto y artillería", señaló un comunicado del Ministerio de Defensa ruso.
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