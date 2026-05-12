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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump califica de "estúpida" la propuesta de acuerdo de Irán

"Quieren negociar, y nos presentan una propuesta estúpida, es una propuesta estúpida, y nadie la aceptaría. Solo (Barack) Obama la habría aceptado", declara el presidente de EEUU

Trump califica de “estúpida” la propuesta de Irán y dice que el alto el fuego es “increíblemente frágil”

Trump califica de “estúpida” la propuesta de Irán y dice que el alto el fuego es “increíblemente frágil”

Lucía Feijoo Viera

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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