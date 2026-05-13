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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump califica de "estúpida" la propuesta de acuerdo de Irán
"Quieren negociar, y nos presentan una propuesta estúpida, es una propuesta estúpida, y nadie la aceptaría. Solo (Barack) Obama la habría aceptado", declara el presidente de EEUU
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Las salidas de crudo iraní en su principal terminal, detenidas desde hace días
Los envíos de petróleo desde la isla iraní de Kharg, principal terminal exportadora del país, parecen haberse detenido durante varios días consecutivos, según imágenes por satélite recopiladas por Bloomberg, en lo que supone la interrupción más prolongada detectada desde el inicio de la guerra. Las imágenes de satélite recabadas por la agencia muestran que no había petroleros oceánicos atracados en la terminal los pasados días 8, 9 y 11 de mayo. Aunque desde el comienzo del conflicto ya se habían registrado jornadas aisladas sin buques en los muelles, nunca se había observado un periodo tan prolongado sin actividad de carga.
Irán había mantenido las operaciones en Kharg durante el conflicto y continuó cargando crudo en buques utilizados posteriormente como almacenamiento flotante, después de que la Armada estadounidense bloqueara la salida de embarcaciones del golfo Pérsico.
Un terremoto de 4,6 grados sacude Teherán, sin provocar daños materiales ni humanos
La ciudad de Teherán, capital de Irán, ha registrado un terremoto de 4,6 grados en la escala de Richter sin que haya producido daños materiales ni humanos. Así lo ha confirmado el Centro Sismológico del país, de acuerdo con el informe preliminar recogido por la agencia semioficial iraní Mehr con relación a este sismo que, según el presidente de la Media Luna Roja iraní, Pirhossein Kolivand, "no ha causado daños materiales ni humanos". Concretamente, el temblor ha ocurrido cerca de la ciudad de Pardis, en la frontera entre las provincias de Teherán y Mazandarán, con una profundidad de diez kilómetros.
Israel mata a un palestino cuando trataba de cruzar el muro de separación al norte de Jerusalén
El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha confirmado este martes la muerte de un ciudadano de 44 años por disparos del Ejército israelí mientras trataba de cruzar el muro de separación en una localidad al norte de Jerusalén.
El hombre, identificado como Zakaria Ali Muhammad Qadis, ha fallecido "a causa de las balas de la ocupación en la ciudad de Al Ram", ha indicado en sus redes sociales la cartera.
Trump no cree que vaya a pedir ayuda a Xi sobre Irán porque está "bajo control"
El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró este martes que no necesita pedirle ayuda para resolver la guerra de Irán a su homólogo chino, Xi Jinping, con quien se reunirá esta semana en Pekín, ya que aseguró que el conflicto con Teherán "está bajo control".
"Tenemos muchas cosas que discutir. Para serle franco, no diría que Irán sea una de ellas, porque tenemos a Irán muy bajo control. O bien llegaremos a un acuerdo, o (los iraníes) serán diezmados; de una forma u otra vamos a ganar", dijo Trump a los periodistas en el exterior de la Casa Blanca antes de partir hacia China, donde estará del 13 al 15 de mayo.
El republicano calificó su relación con Xi como "inmensa" y reiteró que espera que el encuentro sea "magnífico".
El Gobierno libanés confirma 380 muertos en ataques israelíes durante el alto el fuego
El Gobierno del Líbano confirmó este martes que 380 personas han muerto y otras 1.122 han resultado heridas en ataques israelíes contra el territorio libanés desde la entrada en vigor del alto el fuego entre ambos países hace más de tres semanas.
El ministro de Salud Pública, Rakan Nasreddine, explicó en una rueda de prensa que desde la implementación de la tregua el pasado 17 de abril han contabilizado 380 muertos y 1.122 heridos, mientras que el balance total desde el inicio del conflicto asciende a 2.882 y 8.768, respectivamente.
Londres destinará más de 130 millones para drones en una futura misión en Ormuz
El Reino Unido anunció este martes que destinará una nueva partida de financiación de 115 millones de libras esterlinas (132,5 millones de euros) para contribuir con drones detectores de minas y sistemas antidrones en una futura misión multinacional que proteja la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.
Esta tarde, durante una cumbre virtual con ministros de defensa de más de 40 países copresidida por Londres y París, el titular británico del ramo, John Healey, comentó que esta misión en el estrecho -actualmente cerrado por la guerra entre Estados Unidos e Irán- será "defensiva, independiente y creíble" y entrará en funcionamiento "cuando las condiciones lo permitan".
El secretario de Guerra de Trump deja en el aire si EEUU intensificará la guerra en Irán
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, evitó concretar los planes militares en la guerra de Irán durante las dos comparecencias que protagonizó este martes en la Cámara de Representantes y en el Senado en un momento en que el alto el fuego se encuentra tambaleándose.
"Tenemos un plan para intensificar las medidas si fuera necesario. Tenemos un plan para revertir la situación si fuera necesario. Tenemos un plan para reasignar recursos", declaró Hegseth.
Irán demanda a EEUU ante un tribunal de arbitraje de La Haya
Las autoridades de Irán han presentado este martes una demanda contra Estados Unidos ante un tribunal de arbitraje con sede en La Haya, Países Bajos, por perpetrar una "agresión militar" contra el país y "atacar sus instalaciones nucleares", además de "imponer sanciones económicas" y "amenazar con recurrir a la fuerza".
Teherán ha presentado la demanda ante el Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos, creado en la ciudad neerlandesa en el año 1981 como parte de los Acuerdos de Argel para resolver la crisis de los rehenes, que se inició en el año 1979 pero finalizó dos años después, según informaciones recogidas por la cadena de televisión iraní IRIB.
Los Veintisiete estudian una misión de la UE en Líbano ante la retirada de la FINUL en 2027
La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha detallado este martes que los Veintisiete están estudiando desplegar una misión europea en Líbano, donde los Estados miembro tienen a miles de soldados desplegados, ante la retirada de la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL), programada para 2027.
En una rueda de prensa desde Bruselas tras una reunión de ministros de Defensa de los Estados miembro, Kallas ha dicho que "está claro" que cuando concluya el mandato de FINUL, "tiene que haber algo más, algo adicional", y ha informado de que los ministros se encuentran en conversaciones para ver en qué podría consistir una misión a nivel comunitario.
Irán y Omán se reúnen para coordinar medidas que garanticen el paso seguro por Ormuz
Representantes de Irán y Omán se reunieron este martes en Mascate para evaluar los últimos desarrollos en torno al bloqueo del estrecho de Ormuz y coordinar medidas que garanticen el paso seguro de buques.
La delegación iraní estuvo encabezada por el director general del departamento de Asuntos de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Abas Bagherpour, e incluyó a representantes de los organismos gubernamentales pertinentes, según informó la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA).
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