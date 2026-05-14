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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un ataque ruso ha dejado al menos una persona muerta y 16 heridas en Kiev

Un hombre, este miércoles en el memorial a los soldados ucranianos y voluntarios internacionales muertos en la guerra.

Un hombre, este miércoles en el memorial a los soldados ucranianos y voluntarios internacionales muertos en la guerra. / SERGEY DOLZHENKO

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

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