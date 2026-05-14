Israel acusa a Lamine Yamal de "incitar y fomentar el odio" por ondear una bandera palestina en la rúa del Barça

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha criticado este jueves al futbolista Lamine Yamal por haber ondeado una bandera palestina durante la celebración del título de Liga en las calles de Barcelona. "Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamás, que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre", ha afirmado el ministro en un mensaje redactado en español y publicado en su cuenta de X.

"Quien apoya este tipo de mensajes debe preguntarse: ¿considera esto humanitario? ¿Es esto moral?", ha escrito Katz, que ha añadido que no guardará silencio frente a lo que calificó como "incitación contra Israel y contra el pueblo judío". Katz emplazó al FC Barcelona a que "se desmarque de los hechos y deje claro, de forma inequívoca, que no hay lugar para la incitación ni para el apoyo al terrorismo".

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Sus declaraciones se producen después de que el jugador culé, de 18 años, protagonizara esta semana una de las imágenes más comentadas de la celebración del título de Liga del Barça, al ondear durante varios minutos una bandera palestina que le fue entregada por un aficionado. El gesto fue posteriormente difundido por el propio futbolista en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 42 millones de seguidores, y ha generado un amplio impacto en redes sociales.