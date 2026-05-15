Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rural de SantiagoGárgolasCarballeira de Santa SusanaAmioOs Biosbardos
instagram

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

El director de la CIA, John Ratcliffe, se ha reunido en La Habana con representantes del Gobierno de Cuba

Donald Trump.

Donald Trump. / EFE

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Trump sigue amenazando a México con tomar el control si "no hace su trabajo" con el narcotráfico.

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents