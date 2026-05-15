Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rutte urge a los aliados europeos a acelerar la transición tecnológica de la OTAN frente a Rusia

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, urgió este miércoles en Bucarest a los aliados europeos a acelerar la transición hacia la llamada 'OTAN 3.0', una nueva etapa estratégica que exige elevar el gasto militar hasta el 5 % del PIB y transformar la industria militar de drones.

En el marco de una reunión con los líderes del flanco oriental y nórdico de la OTAN, el denominado grupo 'B9', Rutte subrayó que la seguridad transatlántica ante la amenaza rusa requiere que Europa asuma una mayor responsabilidad en su propia defensa convencional.