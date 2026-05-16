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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump dice que Xi y él comparten una visión "similar" sobre el fin a la guerra en Irán
El presidente de Estados Unidos afirmó que al presidente chino "le gustaría que se abriera el estrecho de Ormuz"
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Trump dice que Irán se ha retractado tras alcanzar acuerdos al menos en cinco ocasiones
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó este viernes a Irán del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, al asegurar que Teherán se retracta de los acuerdos alcanzados "al día siguiente", una situación que, según dijo, se ha repetido en cinco ocasiones. "Cada vez que se dialoga ellos (Irán) aceptan todo y luego se retiran (...) nos iban a dar su polvo nuclear y todo lo que queríamos, pero cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación", dijo Trump en una entrevista con Fox News.
Emiratos Árabes dice que "todas sus medidas" adoptadas en la guerra de Irán son "defensivas"
El Gobierno emiratí afirmó este sábado que "todas las medidas" adoptadas por el país del golfo Pérsico, el más castigado por Irán en respuesta a la ofensiva bélica lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, se han enmarcado "en acciones defensivas", sin aclarar si han atacado o no a la República Islámica. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos (EAU) dijo en un comunicado que "todas las medidas adoptadas por Emiratos se han enmarcado en acciones defensivas destinadas a proteger su soberanía, a los civiles y las infraestructuras vitales, en línea con el derecho legítimo del país a salvaguardar su seguridad nacional y mantener su estabilidad".
Marco Rubio apunta a una caída "drástica" del precio del petróleo y defiende la idea de dejar a Irán sin arma nuclear
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha vaticinado este viernes una caída "drástica" del precio del petróleo con el tiempo, una vez que Irán "reabra el estrecho" de Ormuz, y ha defendido los ataques estadounidenses contra Teherán para marcar la importancia de que el país "no consiga el arma nuclear". "Creo que con el tiempo se producirá una reducción drástica del precio del petróleo, porque todo ese petróleo acumulado que Irán mantiene retenido, una vez que llegue al mercado, tendrá un impacto muy positivo", ha afirmado el mandatario de la Casa Blanca en una entrevista con la cadena NBC.
Asimismo, Rubio ha justificado los ataques de Washington a Teherán y ha recalcado la importancia de que no consigan el arma nuclear, medida que ha relacionado con el bloqueo del estrecho de Ormuz.
Israel mata a tres paramédicos y destruye un centro sanitario en el sur del Líbano
Al menos tres paramédicos murieron este viernes en un ataque israelí contra las instalaciones de una organización de socorro en el sur del Líbano, donde otro bombardeo diferente destruyó además un centro médico e hirió a seis trabajadores sanitarios.
Por un lado, Israel atacó "de forma directa" un centro de la Autoridad Sanitaria Islámica dedicado a labores de defensa civil en la localidad de Harouf, lo que causó la muerte de tres de sus miembros y heridas graves a un cuarto, informó el Ministerio de Salud Pública en un comunicado.
Según la nota, el ataque también provocó la destrucción "total" del inmueble.
Al menos siete muertos en Gaza por un ataque de Israel
Al menos siete personas han muerto y una veintena ha resultado herida a causa de un ataque efectuado este viernes por el Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, cuyo objetivo sería, de acuerdo a las autoridades israelíes, el líder del brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
Así lo han dado a conocer el diario 'Filastin', vinculado al grupo palestino, y la agencia de noticias Sanad, que apuntan a dos ataques aéreos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra un vehículo y un edifico residencial en el barrio de Al Rimal, provocando un incendio en su interior.
Israel y el Líbano acuerdan extender el alto el fuego 45 días
Representantes de Israel y del Líbano acordaron este viernes en Washington extender por 45 días el alto el fuego declarado el pasado 16 de abril, anunció el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ejerce de mediador.
Además, las delegaciones de ambos países decidieron celebrar una nueva ronda de negociaciones de paz los próximos 2 y 3 de junio.
Delegaciones de Líbano e Israel retoman en Washington unas conversaciones que "superan las expectativas"
Delegaciones de Líbano e Israel han retomado este viernes las conversaciones iniciadas en la víspera y auspiciadas por la Administración de Donald Trump, en el que es el tercer encuentro entre las partes para poner fin a los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá, reactivados desde el pasado 2 de marzo.
Un portavoz del Departamento de Estado ha confirmado en declaraciones a Europa Press que "las conversaciones entre Israel y el Líbano, facilitadas por Estados Unidos, se reanudaron hoy y continúan en curso" y ha asegurado que "el ambiente de las conversaciones ha sido muy positivo, incluso superando las expectativas".
Irán pide "reformas fundamentales" en la ONU ante la "inestabilidad estructural" en el mundo
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha apelado este viernes la puesta en marcha de "reformas fundamentales" en Naciones Unidas y otros organismos de gobernanza internacional ante la "inestabilidad estructural" y "profunda crisis de confianza" que atraviesa el mundo. "Las estructuras que mantienen el orden internacional, diseñadas tras la Segunda Guerra Mundial, no son ya capaces de responder a las realidades del siglo XXI", ha argumentado durante una reunión de ministros de Exteriores de los BRICS en la capital de India, Nueva Delhi, donde ha recalcado que "la brecha entre las potencias emergentes y las estructuras tradicionales de toma de decisiones no solo amenaza la estabilidad global, sino que también ha alimentado una injusticia generalizada en la distribución del poder, la riqueza y las oportunidades de desarrollo". Así, ha resaltado que "lo que se ve hoy en algunas instituciones internacionales no es multilateralismo, sino un intento de mantener el unilateralismo a través de la cobertura del Derecho Internacional", incluida la "aplicación instrumental de leyes, la aplicación unilateral de sanciones y el desprecio de los derechos y soberanía de los países", hechos que ha descrito como "signos de una profunda crisis de la gobernanza global".
Francia ha llevado su portaaviones al mar de Arabia y lo acerca así al estrecho de Ormuz
El portaaviones francés Charles de Gaulle, que el presidente, Emmanuel Macron, decidió trasladar desde Suecia al Mediterráneo oriental al comienzo de la guerra de Oriente Medio, ha atravesado el Canal de Suez y ha llegado al mar de Arabia para acercarse así al estrecho de Ormuz. La ministra delegada del Ejército, Alice Rufo, confirmó este viernes su paso por el Canal de Suez y que se encuentra en el mar de Arabia, "pero no en el estrecho de Ormuz", en una entrevista al canal BFMTV. Su presencia en esa zona "nos da medios para apreciar la situación y pesar en la ecuación diplomática regional y mundial", destacó la ministra, que en cualquier caso quiso evitar equívocos sobre el significado de esos movimientos. "Desde el principio, la posición de Francia consiste en ofrecer la posibilidad de que se restablezca la libertad marítima en el estrecho, pero con una modalidad que no es en absoluto ofensiva, sino completamente defensiva y respetando el derecho internacional".
Irán declina por el momento la propuesta rusa de llevarse su uranio para facilitar la paz
El canciller de Irán, Abás Araqchí, declaró este viernes que la propuesta de Rusia de llevarse el uranio iraní para facilitar un acuerdo de paz con EEUU debía dejarse "para más adelante", al estar las negociaciones estancadas en este punto. "No forma parte de las negociaciones (...) Llegamos a la conclusión, dado que es (un tema) difícil y que estamos en casi un punto muerto en este asunto en particular, de posponer esto para etapas posteriores de la negociación", declaró Araqchí durante una rueda de prensa al margen de la reunión de cancilleres de los BRICS en Nueva Delhi. El desarrollo del programa nuclear iraní ha sido uno de los principales puntos de tensión en las negociaciones de paz mediadas por Pakistán para acabar la guerra iniciada el 28 de febrero. EE. UU. ha señalado en varias ocasiones que la continuación del programa nuclear es inaceptable, mientras que Irán busca que ese tema se discuta en una segunda parte de las negociaciones, solo después de haber cesado completamente las hostilidades.
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