Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia incluye al grupo punk Pussy Riot en su lista de organizaciones terroristas

Las autoridades rusas han incluido este viernes al grupo de música punk Pussy Riot en el registro de extremistas y terroristas, lo que implica la congelación de los fondos bancarios de sus tres integrantes, que residen fuera de Rusia.

El Servicio Federal de Supervisión Financiera, dependiente del Kremlin, ha actualizado la lista de entidades y personas a las que acusa de estar involucradas en actividades extremistas o terroristas, incluyendo a Nadezhda Tolokónnikova, Maria Aliójina y Ekaterina Samutsevich.