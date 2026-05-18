Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán advierte a EEUU de una respuesta "más contundente" ante cualquier nueva agresión

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Arabia Saudí denuncia un ataque con drones desde Irak pese a la promesa iraquí de distensión Arabia Saudí afirmó haber interceptado tres drones "procedentes del espacio aéreo iraquí" que sobrevolaban el reino árabe, después de que el nuevo Gobierno de Bagdad reafirmara su intención de actuar para mejorar su relación con los vecinos árabes de Irak en el golfo Pérsico. El portavoz del ministerio de Defensa saudí, Turki al Maliki, explicó en un comunicado en las últimas horas que las defensas aéreas saudíes "interceptaron y destruyeron este domingo tres drones que entraron en el espacio aéreo saudí procedentes del espacio aéreo iraquí".

Irán anuncia 6.500 arrestos de supuestos espías y opositores desde el inicio de la guerra Las autoridades iraníes informaron del arresto de 6.500 supuestos “espías” y “traidores a la patria” desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel, en medio del refuerzo de las medidas de seguridad y la intensificación de la persecución contra grupos opositores y participantes en las protestas de enero. “Desde el comienzo de la guerra hasta ahora, más de 6.500 traidores a la patria y espías han sido detenidos”, anunció el domingo por la noche el comandante de la Policía Nacional de Irán, el general Ahmad Reza Radan, según reportó la agencia ISNA.

Netanyahu habla con Trump sobre Irán antes de reunir a su gabinete de seguridad El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mantuvo una conversación por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las tensiones regionales poco antes de que el mandatario israelí reúna a su gabinete de seguridad, según la prensa local. Los líderes abordaron las tensiones con Irán y las situaciones en el Líbano y Gaza, recogió el diario israelí Haaretz. Netanyahu ya había anunciado este domingo que conversaría con el presidente estadounidense, aseverando que lo hace "cada pocos días" y que se disponía también a escuchar sus impresiones sobre su reciente visita a China.

Irán entrega nueva propuesta a Pakistán para reanudar negociación con EE.UU., según medios Irán entregó un nuevo paquete de propuestas al ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, durante su visita oficial a Teherán, en el marco de los esfuerzos de Islamabad para reactivar las negociaciones estancadas entre la República Islámica y EE.UU., según informaron medios iraníes este domingo. El medio Iran Nuances reportó que la propuesta iraní es una combinación del plan de 14 puntos presentado por Teherán la semana pasada y las condiciones planteadas recientemente por Estados Unidos, y que fue entregada a Naqvi, quien llegó ayer de visita a la capital iraní.

EEUU exige a Irán su uranio, límites nucleares y renuncia a compensaciones, según la agencia iraní fars Estados Unidos exigió a Irán la entrega de su uranio altamente enriquecido, la limitación de su programa nuclear a una sola instalación activa y la renuncia a compensaciones por daños de guerra, como condiciones para avanzar en negociaciones de paz, según informó este domingo la agencia iraní Fars. Según el medio, vinculado a la Guardia Revolucionaria, Washington respondió a la última propuesta de Teherán con cinco exigencias principales, entre ellas la entrega por parte de Irán de 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, mientras que la República Islámica podría mantener activa únicamente una instalación nuclear.

Netanyahu dice estar "preparado para cualquier escenario" con Irán y hablará hoy con Trump El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo que están "preparados para cualquier escenario" sobre cómo puede avanzar el alto el fuego con Irán y dijo que conversará en las próximas horas con el presidente de EEUU, Donald Trump. "Estamos muy atentos a la situación con Irán. Hoy hablaré, como hago cada pocos días, con nuestro amigo el presidente Trump. Sin duda, escucharé sus impresiones sobre su viaje a China, y quizás también sobre otros temas", dijo Netanyahu al inicio de una reunión especial del gobierno con motivo del Día de Jerusalén celebrada en el Museo de la Knéset (Parlamento).

Emiratos Árabes Unidos denuncia un ataque con dron en las inmediaciones de la planta nuclear de Barakah Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han denunciado el impacto este domingo de un avión no tripulado que ha incendiado un generador que alimentaba a la central nuclear de Barakah, en la región de Al Dhafra que constituye la mayor parte del oeste del país. El centro de Emergencias de Abú Dabi, en su mensaje de alerta en redes sociales, no identifica la procedencia del dron. Irán, que desde el 28 de febrero ha desencadenado ataques contra los países de la región con presencia militar estadounidense, tampoco se ha pronunciado al respecto.

Irán advierte a EEUU de una respuesta "más contundente" ante cualquier nueva agresión Irán advirtió este domingo a Estados Unidos de que cualquier nueva agresión militar en su contra provocará una respuesta "más contundente y severa", incluido escenarios "sorpresivos y devastadores", después de nuevas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, y en medio del estancamiento de las negociaciones de paz. "La repetición de cualquier insensatez para compensar la humillación sufrida por Estados Unidos en la tercera guerra impuesta contra Irán no tendrá otra consecuencia que recibir golpes aún más contundentes y severos", afirmó el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, según informó la televisión estatal.

Al menos dos muertos en un bombardeo israelí contra un coche en la ciudad de Gaza Al menos dos gazatíes murieron y ocho resultaron heridos este sábado por la tarde en un bombardeo del Ejército israelí contra un vehículo en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, informó el Hospital Shifa de la capital gazatí. "Mártires y heridos como resultado de un bombardeo israelí a un vehículo civil cerca de la Torre Al Wahida en la calle Al Shifa, oeste de ciudad de Gaza", recogió también un comunicado del servicio de emergencias de Defensa Civil de la Franja.