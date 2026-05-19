Pekín niega que Xi dijera a Trump que Putin "podría acabar arrepintiéndose" de la guerra de Ucrania

Pocos días después de que el presidente de China, Xi Jinping, recibiera a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una cumbre en Pekín que llevaba casi una década sin llevarse a cabo, llega el turno del mandatario ruso, Vladímir Putin, tradicionalmente mucho más afín a Xi y cercano a los intereses de China. Sin embargo, la visita del líder ruso se ha visto marcada incluso antes de que este llegue a aterrizar en Pekín a raíz de una publicación del 'Financial Times', según la cual Xi habría asegurado que Putin "podría acabar arrepintiéndose de haber invadido Ucrania". Algo que rapidamente ha sido negado por el portavoz de Exteriores chino.

A través de varias fuentes cercanas a la cumbre celebrada entre Xi y Trump, el diario británico señala que el presidente chino realizó este comentario durante una conversación privada en la que ambos líderes abordaron la guerra de Ucrania y donde el republicano llegó a sugerir que los tres líderes (Xi, Trump y Putin) sumaran esfuerzos para actuar contra la Corte Penal Internacional.

Unas palabras con las que el dirigente chino habría llegado a posicionarse de un modo mucho más claro al que había seguido en ocasiones anteriores durante sus reuniones con el expresidente de EEUU Joe Biden, a quien nunca había ofrecido una valoración sobre la guerra desatada en 2022. De hecho, tres semanas antes de lanzar la invasión contra Ucrania, Putin realizó un viaje a China durante el cual él y Xi proclamaron una "amistad sin límites" entre ambos países.

Pocas horas después de que 'Financial Times' publicara estas supuestas declaraciones, y el mismo día que Putin aterriza en China para su 25.ª visita al gigante asiático –coincidiendo con el 25 aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre ambos países–, el portavoz de Exteriores, Guo Jiakun, ha tratado de quitar legitimidad a esta información. Así, a través de una rueda de prensa, ha aseverado que esta publicación "es inconsistente con los hechos y está completamente inventada de la nada".Por ahora, 'Financial Times' no ha llevado a cabo ninguna rectificación.

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Posición ambigua

De ser ciertas, las declaraciones recogidas por el rotativo británico marcarían un precedente respecto al posicionamiento de China sobre la guerra de Ucrania, y podrían abrir el camino para una brecha entre Xi y Putin. Hasta ahora, Pekín ha optado por mantener una posición ambigua sobre la invasión: por un lado, defendiendo el respeto a la soberanía e integridad territorial de todos los países; mientras que por el otro optaba por atender las "legítimas preocupaciones de seguridad" de Rusia, respecto a la expansión de la OTAN en el este de Europa y los deseos de Ucrania para integrarse en la Unión Europea.