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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | China y Rusia piden la reanudación de las negociaciones en torno a Irán
El Supremo israelí avala el veto a las ONG internacionales en Gaza y Cisjordania
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Albares insiste en que la UE suspenda el acuerdo con Israel: "Si uno se quiere llamar democracia no actúa así"
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este jueves que la UE debe dar el paso de suspender el Acuerdo de Asociación con Israel tras el "vídeo monstruoso e inhumano" del ministro israelí Itamar Ben Gvir humillando a los activistas de la flotilla detenidos porque "si uno se quiere llamar democracia no actúa así".
En declaraciones en 'La1', recogidas por Europa Press, ha reiterado la postura del Gobierno en favor de suspender el Acuerdo de Asociación o al menos el apartado comercial, para el que solo hace falta mayoría cualificada, y que esto se someta a votación de los Veintisiete para que todos tengan que "posicionarse".
"Tenemos que dar ese paso, hay ya de una vez por todas que decirle a Israel que si uno se quiere llamar democracia no actúa así", ha sostenido. "Las imágenes que vimos ayer no son las imágenes de un Estado democrático. Un Estado Democrático respeta los Derechos Humanos, no viola el Derecho Internacional, no asalta de manera completamente ilegal en aguas internacionales a ciudadanos pacíficos", ha enumerado.
Trump dice que EEUU tiene que lograr las respuestas correctas de Irán para terminar guerra
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que en la negociaciones con Irán está a la espera de recibir respuestas y que tienen que ser "correctas" para acabar con la guerra que empezó el pasado 28 de febrero. "Si no obtenemos las respuestas correctas, todo se precipitará muy rápidamente. Todos estamos listos para actuar. Tenemos que obtener las respuestas correctas; tendrían que ser respuestas totalmente buenas, al 100 %", aseguró en declaraciones a los medios a su regreso a Washington desde Connecticut. El presidente señaló, volviendo a los motivos de la intervención de Estados Unidos en Irán, que no tuvo opción "porque iban a tener un arma nuclear, pero eso iba a terminar pronto, de una forma u otra".
Sánchez pedirá a la UE sanciones para el ministro de Seguridad Nacional israelí
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que España va a impulsar que la Unión Europea aplique sanciones al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, después de que éste difundiera un vídeo burlándose de los activistas detenidos de la flotilla Global Sumud. Sánchez, en un mensaje en su cuenta de la red social X ha señalado que esas imágenes del ministro humillando a los miembros de la flotilla internacional en apoyo a Gaza son inaceptables. "No vamos a tolerar que nadie maltrate a nuestros ciudadanos", ha apostillado.
Israel invierte 74 millones de euros en "preservar" el patrimonio judío en Cisjordania
El Gobierno israelí aprobó este miércoles un plan por valor de 250 millones de séqueles (74 millones de euros) para proyectos relacionados con el "patrimonio histórico del pueblo judío" en Cisjordania, unas acciones denunciadas por asociaciones pro derechos humanos como parte de un plan de anexión de este territorio palestino que ocupa Israel.
En un comunicado, la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, informa de este plan, que se invertirá en "preservación, desarrollo y accesibilidad de los sitios de patrimonio y antigüedades" de Cisjordania, donde se establecerán "nuevos centros regionales de patrimonio" y "se desarrollarán infraestructuras turísticas".
Trump afirma que Netanyahu "hará todo" lo que le pida en la guerra de Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, "hará todo" lo que le pida en la guerra lanzada por ambos países contra Irán.
Preguntado por su conversación con Netanyahu sobre una posible reanudación de los ataques y cuánto tiempo esperar tras el más reciente ultimatum lanzado a Teherán, el presidente estadounidense aseguró que el primer ministro israelí "hará todo lo que yo quiera que haga. Es un admirador muy, muy leal".
Arabia Saudí valora que Trump dé "oportunidad" a diplomacia e insta a Irán a aprovecharla
Arabia Saudí agradeció este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dé "una oportunidad a la diplomacia" para poner fin a la guerra de Oriente Medio, mientras que instó a Irán a aprovecharla para evitar "peligrosas consecuencias", en medio de las amenazas de Washington.
El ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, dijo en su cuenta de X que su país "valora enormemente la decisión" de Trump de "dar una oportunidad a la diplomacia para alcanzar un acuerdo aceptable que ponga fin a la guerra, restablezca la seguridad y la libertad de navegación marítima en el estrecho de Ormuz".
España convoca a la encargada negocios israelí por trato "monstruoso" activistas de la flotilla
El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha convocado otra vez a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, esta vez para protestar por lo que considera trato "monstruoso, indigno e inhumano" que las autoridades israelíes están dando a los activistas de la nueva flotilla a Gaza.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunció esta decisión en una rueda de prensa en la Embajada de España en Berlín tras reunirse con su homólogo alemán, Johann Wadephul.
La convocatoria de la máxima representante diplomática de Israel en España se produce después de la difusión de un vídeo en el que el ministro de Seguridad Nacional de Israel se burla de los activistas detenidos, entre los que hay 44 españoles.
Netanyahu condena el trato a los activistas: "No se ajusta a los valores de Israel"
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, condenó este miércoles la manera en que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, trata en un vídeo a los activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud, afirmando que "no se ajusta a los valores y normas de Israel".
Netanyahu ha dado instrucciones a las autoridades competentes para que deporten a los activistas "lo antes posible", según un comunicado enviado por su oficina tras las imágenes publicadas por Ben Gvir en el que se les ve hacinados, maniatados y tratados de forma humillante.
Ben Gvir justifica su vídeo humillando a los activistas: "No les daremos la otra mejilla"
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, justificó el vídeo que publicó este miércoles en redes humillando a los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos por Israel, afirmando que son "partidarios del terrorismo" y que no les dará "la otra mejilla".
Ben Gvir reacciona con estas palabras en su cuenta de X al mensaje de condena a su vídeo publicado por el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, quien calificó de "vergonzosa exhibición" las imágenes, en las que se ve al ministro radical burlándose de activistas de la Flotilla maniatados y hacinados en el suelo.
El ministro del Interior paquistaní viaja por segunda vez en una semana a Teherán
El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, llegó este miércoles a Teherán por segunda vez en una semana, mientras Islamabad intensifica su papel como canal de mediación entre Irán y Estados Unidos para reactivar unas negociaciones estancadas.
"El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, partió hacia Teherán esta mañana, donde ha aterrizado en la que constituye su segunda visita a Irán en menos de una semana. Se prevé que la actual visita tenga una duración de dos días", declaró a EFE un funcionario del Ministerio del Interior, que solicitó el anonimato.
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