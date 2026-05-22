La policía británica incluye posibles delitos sexuales en su investigación contra el expríncipe Andrés

La policía de Thames Valley está estudiando posibles delitos sexuales en el marco de la investigación contra el expríncipe Andrés por conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Los agentes han hecho un llamamiento a todas las personas con información relevante para que den un paso al frente y ayuden en la investigación, iniciada tras la publicación de los archivos del caso Epstein. Andrés ya fue detenido el pasado febrero, y puesto en libertad horas más tarde, por la presunta filtración de información confidencial al pederasta estadounidense durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido.

Las autoridades están evaluando documentos relacionados con la visita de una supuesta víctima de Epstein a la residencia del expríncipe en Windsor en 2010. “Nos hemos puesto en contacto con el representante legal de la mujer para confirmarle que, en caso de que ella desee denunciar este hecho a la policía, se tomará en serio y se tratará con delicadeza, sensibilidad y respeto por su privacidad y por su derecho a permanecer en el anonimato de por vida, tal y como establece la legislación del Reino Unido”, ha señalado la policía de Thames Valley este viernes a través de un comunicado.

Presunta víctima

Los documentos del caso Epstein, publicados por el departamento de Justicia de Estados Unidos, revelaron un intercambio de correos electrónicos en el que el pederasta propuso al expríncipe presentarle una joven rusa de 26 años. “Tengo una amiga con la que creo que te gustaría cenar”, le dijo en un mensaje enviado el 12 de agosto de 2010. “Tiene 26 años, es rusa, inteligente, guapa, de confianza y sí, tiene tu correo electrónico”, añadió en otro correo. La mujer pasó presuntamente la noche con Andrés y visitó el Palacio de Buckingham al día siguiente, aunque por ahora su equipo legal no ha presentado ninguna denuncia.

Los agentes han confirmado estar estudiando posibles delitos sexuales para alentar a las posibles víctimas o a personas con información relevante a ponerse en contacto con las autoridades. “La gente cree erróneamente que estamos investigando únicamente delitos de carácter financiero, pero nada más lejos de la realidad”, ha asegurado una fuente de la investigación a Sky News. “La conducta indebida en el ejercicio de un cargo público abarca muchos otros delitos, entre ellos los delitos sexuales, el fraude, la corrupción, la obstrucción a la justicia y otros”.

Colaboración ciudadana

En esa misma línea se ha pronunciado el subjefe de la policía de Thames Valley, Oliver Wright, quien ha invitado a las víctimas a dar un paso al frente. “Animamos a cualquier persona que disponga de información a que se ponga en contacto con nosotros a través de los canales habituales para asuntos no urgentes”, ha indicado. “Nuestro equipo de detectives, con amplia experiencia, está analizando minuciosamente la gran cantidad de información que hemos recibido del público y de otras fuentes. Nos comprometemos a llevar a cabo una investigación exhaustiva de todas las pistas razonables, independientemente de adónde nos lleven”.

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Andrés fue detenido el pasado febrero tras la publicación de unos correos en los que compartía información confidencial con Epstein sobre sus viajes a países asiáticos, como enviado comercial del Reino Unido, así como oportunidades de inversión en Afganistán. La publicación de estos documentos, además de nuevas fotografías del expríncipe con supuestas víctimas de Epstein, acabaron de hundir su imagen pública. El rey Carlos III le despojó de sus títulos a finales del año pasado y le forzó a abandonar su mansión en Windsor. Desde entonces vive en la finca privada del monarca en Sandringham, apartado de los focos, a la espera de que se conozcan las conclusiones de la investigación policial contra él.